«أنباء مروعة ومفجعة».. ترودو يتحدث عن العثور على مقبرة جماعية جديدة

علق رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على أنباء العثور عن مقبرة جماعية جديدة تضمن نحو 160 قبرا لأشخاص مجهولين في موقع مدرسة سكنية للشعوب الأصلية، قائلا إن هذه الأنباء مروعة ومفجعة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال ترودو: "إن الأنباء التي تفيد بأنه تم العثور على المزيد من القبور التي لا تحمل شواهد بالقرب من مدرسة Kuper Island السكنية السابقة مروعة ومفجعة".

وأضاف: "إلى أعضاء قبيلة بينيلاكوت وإلى جميع الشعوب الأصلية، أعلم أن هذه الأخبار تعمق آلامكم وتعيد تأكيد حقيقة عرفتموها منذ زمن طويل.. لا يمكننا إعادة أولئك الذين تم أسرهم، لكن يمكننا، وسنستمر، في قول الحقيقة. وسنعمل في شراكة حقيقية معكم لمحاربة التمييز والعنصرية الممنهجة وتعزيز التعافي والمصالحة من خلال إجراءات حقيقية وملموسة".

و في وقت سابق، أصدرت الحكومة المحلية في إقليم (بريتش كولومبيا) بالغرب الكندي: المزيد من أوامر الإخلاء مع استمرار حرائق الغابات الأكبر في المقاطعة التي تمنع أطقم الطوارئ من السيطرة عليه.

وتغطي أوامر الإخلاء الصادرة اليوم 16 عقارا آخر بالقرب من منطقتي (سافونا وكوبر كريك) في (كاملوبس) بشرق (فانكوفر).

ويبلغ حجم الحريق شمال (كاملوبس) المعروف باسم حريق بحيرة (سباركس) حوالي 402 كيلومتر مربع.

وقالت خدمة الإطفاء: إن ألسنة اللهب "تحدت" خطوط الاحتواء يوم الاثنين مما دفع الأطقم إلى استدعاء دعم جوي إضافي.

وفي جنوب (أوكاناجان)، تغطي حرائق الغابات شرق بحيرة سكها الآن تسعة كيلومترات مربعة.

وقالت كارلا كوزاكيفيتش رئيسة منطقة (أوكاناجان- سيميلكامين) الإقليمية: "لحسن الحظ في هذا الوقت ، لا نرى النيران تتحرك في اتجاه المنازل".

كان وزير النقل الكندي عمر الغبرا، قد أعلن الأحد اتخاذ إجراءات وقائية ضد حرائق الغابات في الظروف الجوية القاسية، بعد أسابيع من موجة حر غير مسبوقة ومميتة في غربي البلاد، والولايات المتحدة.

وقال الوزير الكندي -في بيان - "إن الأحوال الجوية غير المسبوقة في بريتيش كولومبيا ما زالت تشكل تهديدا خطرا على السلامة العامة ونشاط السكك الحديدية".

والجدير بالذكر، أخلت السلطات الكندية، في وقت سابق، المزيد من المنازل في المناطق الداخلية الجنوبية في مقاطعة بريتش كولومبيا، حيث استمرت أطقم العمل في مكافحة أكثر من 170 حريقا في جميع أنحاء المقاطعة.