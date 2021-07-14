«الدستور» تكرم جابر طايع لجهوده فى خدمة الدعوة (صور)

كرمت جريدة "الدستور"، برئاسة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الجريدة، الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف؛ تقديرا لجهوده ومسيرة عطائه في خدمة الدعوة والدعاة ونشر صحيح الدين، خلال فترة عمله بالوزارة، بداية من عمله كإمام إلى أن وصل إلى رئيس قطاع الشؤون الدينية.

وجاء تكريم "الدستور" في احتفالية أقيمت بنادي قضاة مجلس الدولة، لبلوغ "طايع" سن التقاعد، حيث ينهي خدمته كرئيس لقطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف في 20 من يوليو الجاري.

وخلال الاحتفال، قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن "جابر طايع" له جهد ملموس في وزارة الأوقاف، وخلال فترة عمله عاهدناه يعمل لخدمة دينه ووطنه، ولا يرفض التعاون مع أي من المؤسسات أو الأفراد لخدمة الدعوة والدعاة.

وأضاف الباز، في كلمته، أن جهود "طايع" أعطت الأئمة قوة كبيرة في الانطلاق بالفكر المستنير لنشر ثقافة التسامح الديني والعيش المشترك والفكر الوسطي المستنير، متابعا: "أنه ليس من السهل التحدث عن شخص مثله، كون تاريخه مليئا بالأحدث المشرفة والإنجازات، والوسطية ومحاربة التطرف.. ومسيرته لن تتنهي عند بلوغه سن المعاش ولكنها تتيح له التفرغ لفكره وعلمه".

وقدم الحفل الشيخ محمود الأبيدي، إمام وخطيب المسجد الجامع بمدينتي، وبدأ بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ طه عزت، وابتهل المنشد محمد الجزار، وسط استمتاع الحضور.

وحضر الاحتفال الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والنائب مصطفى بكري، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، المستشارسمير يوسف البهي، والنائب محمود الشامي، والنائب فؤاد أباظة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وكما حضر من قيادات وزارة الأوقاف، المهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف، والدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزي لشؤون مكتب وزير الأوقاف، والدكتور أيمن أبو عمرو، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة، وعبد الحميد عمر، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، والدكتور هشام عبد العزيز، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الدكتور كمال أبو سيف، مدير مكتب وزير الأوقاف، ورفيق القاضي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف.

وأيضا حضر الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالمنيل، والشيخ عبدالباسط عمارة، والشيخ حازم جلال، ومن الواعظات الدكتورة وفاء عبدالسلام والدكتورة جيهان ياسين، المهندسة ميرڤت عزت، والدكتور خالد أبو قاسم، والدكتورة دعاء الشهابي، وأعضاء مكتب رئيس القطاع الديني، وفضلًا عن عدد من أعضاء مجلس الشعب رجال الدين والإعلاميين والصحفيين.

وحرصت أسرة الشيخ جابر طايع، المهندسة أحلام محمد، وأبناؤه محمود وسارة وعبدالرحمن وحبيبة، الوقوف بجانبه ومشاركته الاحتفال برحلة عطائه.

�الدستور� تكرم جابر طايع

�الدستور� تكرم جابر طايع

�الدستور� تكرم جابر طايع

�الدستور� تكرم جابر طايع

�الدستور� تكرم جابر طايع

�الدستور� تكرم جابر طايع

�الدستور� تكرم جابر طايع

�الدستور� تكرم جابر طايع

�الدستور� تكرم جابر طايع

�الدستور� تكرم جابر طايع

�الدستور� تكرم جابر طايع

�الدستور� تكرم جابر طايع

�الدستور� تكرم جابر طايع

�الدستور� تكرم جابر طايع