11 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف» بحضور أحمد عز وكارمن بصيبص

أقيم مساء أمس الثلاثاء العرس الخاص لفيلم “العارف"، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم وخاصة صناع الفيلم وعدد من الضيوف الذين أرادوا أن يدعموا الأبطال عن الفيلم.

وحضر من صناع الفيلم كل من أحمد عز وكارمن بصيبص وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح وآخرون، بينما من الضيوف كل من محمد أنور ومصطفى بسيط وكريم فهمي وكريم عفيفي ومحمد عطية ووائل عبدالعزيز وسوزان نجم الدين وآخرون.

وأقيم العرض في أحد المولات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من القنوات الفضائية والصحفيين، بينما حضر المنتج الفني هاني عبدالله والمخرج علي بدرخان وجميلة عوض وعبد الرحمن توتا وأوس أوس.

ومن المفترض أن يتم بدء عرض الفيلم للجمهور، اليوم الأربعاء، في كل سينمات مصر وبعض الدول العربية، وسط تقديم عدد من الأفلام خلال الفترة الحالية، منها فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني وفيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي وفيلم "ثانية واحدة" للفنان مصطفى خاطر وفيلم "أحمد نوتردام" بطولة الفنان رامز جلال.

وفيلم "العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

وتتناول قصته شخصية يونس (أحمد عز) وهو ما يطلق عليه العارف، حيث إنه شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت ويعلم كيف يسرق الأموال منه بطريقة لا يراها رجال الشرطة، ليقوم بسرقة بنك خاص بأحد رجال الأعمال ويدخل معه في صراع كبير طوال الأحداث.

وكانت قد حققت الأفلام المعروضة في السينمات إيرادات عالية جدا من بينها فيلم "مش انا" للفنان تامر حسني ومن إخراج سارة وفيق.

العرض الخاص لفيلم �العارف�

العرض الخاص لفيلم �العارف�

العرض الخاص لفيلم �العارف�

العرض الخاص لفيلم �العارف�

العرض الخاص لفيلم �العارف�

العرض الخاص لفيلم �العارف�

العرض الخاص لفيلم �العارف�

العرض الخاص لفيلم �العارف�

العرض الخاص لفيلم �العارف�