«العدل جروب» تعرض مسرحية «كوكو شانيل» للنجمة شريهان أول أيام العيد

«العدل جروب» تعرض مسرحية «كوكو شانيل» للنجمة شريهان أول أيام العيد
تقدم شركة "العدل جروب"، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، المسرحية الاستعراضية الضخمة "كوكو شانيل" للنجمة المتالقة "شريهان"، بتقنيات عالمية يشهدها المسرح العربي للمرة الأولى، عبر منصة "شاهد".
وتعد "كوكو شانيل" من أبرز الشخصيات النسائية على مستوى العالم في صناعة الأزياء والموضة، وضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين.
وقال المنتج "جمال العدل" إن المسرحية تعد نقلة نوعية لتطوير فن المسرح العربي، وأن "العدل جروب" دققت في اختيار أهم العناصر الحديثة "ديكور- موسيقي –أغانٍ- استعراضات - راقصين" بهدف تطوير جميع تفصيلات المسرح وتحقيق عناصر الإبهار العالمية للمشاهد العربي.
وأكد المنتج "جمال العدل" للجمهور العربي استمرار مسيرته الإنتاجية وطرح كل جديد، وبأحدث التقنيات، بما يتناسب مع الذوق العام للمشاهد العربي.