الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«العدل جروب» تعرض مسرحية «كوكو شانيل» للنجمة شريهان أول أيام العيد

العدل جروب تعرض مسرحية
العدل جروب تعرض مسرحية كوكو شانيل لشريهان

تقدم شركة "العدل جروب"، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، المسرحية الاستعراضية الضخمة "كوكو شانيل" للنجمة المتالقة "شريهان"، بتقنيات عالمية يشهدها المسرح العربي للمرة الأولى، عبر منصة "شاهد".

وتعد "كوكو شانيل" من أبرز الشخصيات النسائية على مستوى العالم في صناعة الأزياء والموضة، وضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين.

وقال المنتج "جمال العدل" إن المسرحية تعد نقلة نوعية لتطوير فن المسرح العربي، وأن "العدل جروب" دققت في اختيار أهم العناصر الحديثة "ديكور- موسيقي –أغانٍ- استعراضات - راقصين" بهدف تطوير جميع تفصيلات المسرح وتحقيق عناصر الإبهار العالمية للمشاهد العربي. 

وأكد المنتج "جمال العدل" للجمهور العربي استمرار مسيرته الإنتاجية وطرح كل جديد، وبأحدث التقنيات، بما يتناسب مع الذوق العام للمشاهد العربي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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