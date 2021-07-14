طلاب شعبة علمى رياضة يؤدون امتحان الرياضيات البحتة.. اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، (الشعبة العلمية/ رياضة) امتحان الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبًا وطالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبًا وطالبة.



وكان قد أدى 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، أمس، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالى 257 ألفًا و145 طالبًا وطالبة، وذلك في اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020-2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية ) بإجمالى 1179 طالبًا وطالبة.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طلاب مدرسة مصر للغات، للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى لعدد من طلاب القسم البريطاني بالمدرسة وهم يقومون بتصوير امتحان العربي والهوية "take home exam" بالهاتف المحمول.

وحرص الدكتور رضا حجازى على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة عمليات الوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأشار إلى أنه بالمتابعة مع مسؤلى من وزارة الصحة للاطمئنان على صحة الحالات المرضية للمراقبين والملاحظين، التي تم الإبلاغ عنها بالأمس داخل غرفة العمليات، وتمثلت في حالتين لمراقب، وملاحظ من محافظة أسوان، وملاحظ من محافظة السويس، ومراقب من جنوب سيناء، وتم الاطمئنان عليهم جميعًا وأنهم بحالة جيدة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 27 حاله غش مقسمين كالتالى:

(أ‌) حالتين نشر الامتحان على الإنترنت وهم:

الطالبة "ر. م. خ" بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

الطالب "م. ع. ا" بإدارة الخليفة بمحافظة القاهرة نظرًا لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

(ب) كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وهم:

25 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت، وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، محاولة استقبال على التليجرام، سماعة بلوتوث، بمحافظات (بنى سويف، المنيا، الشرقية، البحيرة، المنوفية، السويس، أسيوط، الغربية، الجيزة)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من محافظة البحر الأحمر بلاغ بتكرار السؤال رقم (13، 22) من امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الألمانية) وأكد الدكتور رضا حجازى أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لصالح الطالب.