عملاق السفر البريطانى «توى» تعلن زيادة عدد الرحلات السياحية للغردقة

أعلن كل من مطار دونكاستر شيفيلد البريطاني وعملاق السفر البريطاني "توي" عن زيادة عدد الرحلات من بريطانيا إلى مصر، وفقا لما أعلنه موقع "ذا ستار" البريطاني.

ووفقا للموقع البريطاني، فقد أعلن مطار دونكاستر شيفيلد عن زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية والمسارات الجديدة، مع التأكيد على عودة رحلات فلوريدا، كما توقع مسئولو المطار انتعاشة قوية وتحقيق أرقام قياسية للرحلات الجوية من جنوب يوركشاير، مع عودة الرحلات المباشرة إلى فلوريدا.

كما أعلن كل من المطار البريطاني وشركة الرحلات السياحية TUI عن خطط لزيادة الرحلات السياحية وإطلاق مسارات جديدة تتضمن فارو (البرتغال) والغردقة (مصر) كوجهتين جديدتين.

كما سيشهد جدولهم الصيفي عودة الرحلات الطويلة إلى كانكون (المكسيك) وساندفورد (فلوريدا).

ومن المقرر أن يرتفع عدد الركاب إلى أكثر من 1.7 مليون، وفقا لمسئولي المطار البريطاني.

وقالت كيت ستو، مديرة تطوير الطيران وشئون الشركة في مطار دونكاستر شيفيلد: "نحن فخورون للغاية بعلاقتنا طويلة الأمد مع توي والتزامها المستمر بالمطارات الإقليمية.

ومن جانبه، رشح موقع "موني كنترول" الهندي والناطق باللغة الإنجليزية، مصر من ضمن تسعة دول عالمية يمكن زيارتها بميزانية منخفضة لا تتجاوز 75000 روبية.

وقال الموقع إنه مع انخفاض حالات كورونا حول العالم بدأت العديد من بلدان العالم في فتح أبوابها لاستقبال الزوار، كما أن هناك بعض الدول التي لا تحتاج الى ميزانية ضخمة لزيارتها وفي نفس الوقت قضاء أجازة ممتعة.

وأوضح الموقع قائمة مكونة من تسعة بلدان يمكن زيارتها والاستمتاع بها دون دفع أكثر من 75000 روبية.

القاهرة وجهة سياحية ممتعة ومنخفضة التكاليفة

وقال الموقع إنه من الممكن قضاء أربعة ليال في فندق "بيراميدزا" بسعر 18000 روبية؛ كما يمكن دفع 23000 روبية في مطار "لو ميريديان" القاهرة، أو أكثر من 17000 روبية في فندق "جولدن تيوليب فلامنكو" أو 36000 روبية في "شيراتون".