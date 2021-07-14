صالح الشيخ: مليون و800 ألف زائر لبوابة الوظائف الحكومية منذ 30 يونيو الماضى

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن نشر ٦ آلاف و ٥٧٧ اعلان وظائف للعمل بالحكومة على بوابة الوظائف الحكومية والتي أطلقها الجهاز عقب تطويرها يوم ٣٠ يونيو الماضي.



جائت التصريحات خلال استضافته ببرنامج مساء dmc والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان مشيرا إلى أن عدد من زار بوابة https://jobs.caoa.gov.eg/ منذ ٣٠ يونيو بلغ مليون و ٨٠٠ الف زائر.. وأن من المقرر نشر إعلان لشغل ٨٣ وظيفة كادر جامعي بجامعة جنوب الوادي غدًا.

كان الدكتور صالح الشيخ قد أعلن أن إجمالي عدد من تم تدريبهم حتى الآن بلغ ٥٦ ألفا و ٥٨٧ موظفا، منهم 27 ألفا و 296 موظفا من المستهدف في حزمة برامج أساسيات، و23 ألفا و 832 موظفا من المستهدف في حزمة برامج الجدارات، إلى جانب 4239 موظفا بنسبة 8% في حزمة البرامج التخصصية، و ١٢٠٠ موظفا تم تدريبهم في حزمة برامج التطبيقات.

وأضاف أن الجهاز يواصل تنفيذ البرامج التخصصية، وانتهى من تدريب 1048 موظفا في برنامج التخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتدريب 970 موظفا على البرامج المالية بالتعاون مع وزارة المالية، وتدريب 739 موظفا من العاملين بالمكاتب الفنية، و 628 موظفا من العاملين بإدارات العلاقات العامة والمراسم بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية، 298 موظفا من العاملين بالسكرتارية التنفيذية، و 297 موظفا من العاملين بإدارات التعاقدات، و 175 موظفا من العاملين بإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالتعاون مع منظومة الكشاوى الحكومية، و 84 موظفا من العاملين بإدارات الاتصال السياسي.



وأشار الشيخ إلى أن إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كليّ، أو تمثيل جزئيّ، أو من خلال تمثيل قيادات فقط.