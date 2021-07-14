وزير قطاع الأعمال: تطوير صناعة الأدوية سيكلف نحو ١.٧ مليار جنيه

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه جاري اختيار شركة أجنبية للتعاون في إنشاء مصنع الخامات الدوائية بالنصر للأدوية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام خلال لقاء تلفزيوني مساء اليوم في أولى حلقات برنامج «قطاع أعمال» ويذاع على قناة مصر الفضائية أن تطوير صناعة الأدوية سيكلف نحو ١.٧ مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الاعتماد على تصنيع ثلاثة أصناف من الخامات الدوائية بكميات كبيرة في إطار القدرة على المنافسة مع الصين والهند.

وأوضح الوزير أن صناعة الأدوية من الصناعات الاستراتيجية الهامة التي تحظي باهتمام.