الباز يعلق على «القصة الغامضة»: هل عذبت ياسمين عبدالعزيز خادمتها؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الفترة الأخيرة شهدت الحديث عن قيام الفنانة ياسمين عبدالعزيز بتعذيب خادمتين في عام 2012، مشيرًا إلى أن زوجها الفنان أحمد العوضي صرح بأن الواقعة غير حقيقية وأن زوجته خط أحمر.

وأضاف الباز خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر على صفحته على "فيسبوك"، أن شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز كتب من قبل تدوينة عبر حسابه على فيسبوك قبل عدة أشهر وتحدث عن وقوفه بجانبها خلال أزمة "تعذيب الخادمات".