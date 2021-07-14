«بالرابط».. خطوات تقديم طلب استعلام صندوق التمويل العقارى بالرقم القومى

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" للاستعلام عن خطوات تقديم طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي، أملا في الحصول على الشقق السكنية التي تتناسب مع إمكاناتهم المادية.

وتستعرض "الدستور" خطوات تقديم طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي.

طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي 2021

الخطوة رقم 1، تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري من خلال هذا الرابط (من هنا).

الخطوة رقم 2، الضغط على التمويل العقاري من خلال القائمة الرئيسية للموقع.

الخطوة رقم 3، اختيار أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب.

الخطوة رقم 4، كتابة بيانات المتقدم كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي ( الاسم، الرقم القومي، العنوان، محافظة الإقامة،...).

الخطوة رقم 5، تحديد المشروع الذي تم حجز الوحدة السكنية به.

الخطوة رقم 6، كتابة الرقم السري الذي تم إنشاؤه للحساب الخاص به عند إدخال البيانات.

الخطوة رقم 7، ظهور حالة الطلب المتقدم مسبقًا من (استلام، محل إنشاء، ...).

ومن هذا الجانب، حدد صندوق التمويل العقاري عدة أرقام ساخنة للرد على استفسارات الراغبين في حجز وحدات سكنية مدعمة من الدولة أو الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بالفعل ويدفعون الأقساط الربع سنوية قبل الاستلام وهي 5777 أو من خلال الرقم 5999 أو على الرقم التالي 090071117، حيث يمكن الرد على جميع أسئلة الراغبين في الاستفسار من الساعة 9 ص وحتى التاسعة م مساءا وهذا بعد إدخال جميع البيانات

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خدمات يقدمها موقع صندوق التمويل العقاري للمواطنين

يستطيع جميع المواطنيين الاستفادة بشكل كامل من لينك الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا)، حيث يتم الاستعلام عن كافة المشاريع (وخدمات مشاريع سابقة جارٍ تسليمها، وخدمات مشاريع متاحة، وخدمات مشاريع مستقبلية).