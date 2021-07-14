حملات رقابية على محلات اللحوم ومخازن الأغذية بالدقهلية

حملات تمونيية لتشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم ومخازن اللحوم المجمدة ومخازن الأغذية بالدقهلية

كشف السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام حملات تمونيية لتشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم، ومخازن اللحوم المجمدة، ومخازن الأغذية، وذلك لاقتراب عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم للبيع على المستهلكين.

وتم تشكيل الحملة برئاسة سامي إبراهيم، وعضوية أحمد مجدي المفتش بالمديرية، وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية، وبحضور أحمد عبد العزيز المشرف على فرع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية، وبالاشتراك مع الطب البيطري، والدكتور حنان السيد السعيد مدير إدارة المجازر بالمديرية، و الدكتور خالد عنبر، و تم المرور بمدينة المنصورة.

وأسفرت الحملة، عن تحرير محضر ضد ثلاجة لحوم مجمدة بناحية شارع الترعة بالمنصورة، والتحفظ على كمية كبيرة من الكبدة المجمدة والتي وجدت سائبة و مفككة و متغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على عدد 450 كرتونة زنة الكرتونة الواحدة 20 كجم بإجمالي وزن 9 طن تقريبًا كبدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

كما تم تحرير عدد ٢ محضر ضد محلات جزارة، وذلك لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على عدد ١٠٠ كيلو جرام ، كما تم تحرير محضر ضد شركة لمستحضرات التجميل وذلك لاستخدامها خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد ٣ براميل من زيت برافين زنة البرميل الواحد ١٩٠ كجم بإجمالي وزن ٥٧٠ كجم، وعدد ٢ برميل جلسرين وزن البرميل ٢٥٠ كجم بإجمالي وزن ٥٠٠ كجم.

وأعلن جهاز حماية المستهلك، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، تشكيل غرفة عمليات مكبرة برئاسة أيمن حسام رئيس الجهاز من الآن، وحتى انتهاء موسم العيد.

وأوضح أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك كميات كبيرة من السلع مطروحة في الوقت الحالي وحتى فترة العيد، مؤكدًا أن هناك انتشار وتواجد مكثف على مدار الساعة للجهاز خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية من خلال سيارات الضبط القضائي.

