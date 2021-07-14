الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات تمونيية لتشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم ومخازن اللحوم المجمدة ومخازن الأغذية بالدقهلية

حملات رقابية على محلات اللحوم ومخازن الأغذية بالدقهلية

مباحث التموين
مباحث التموين

كشف السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام حملات تمونيية لتشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم، ومخازن اللحوم المجمدة، ومخازن الأغذية، وذلك لاقتراب عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم  للبيع على المستهلكين.

وتم تشكيل الحملة برئاسة سامي إبراهيم، وعضوية أحمد مجدي المفتش بالمديرية، وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية، وبحضور أحمد عبد العزيز المشرف على فرع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية،  وبالاشتراك مع الطب  البيطري، والدكتور حنان السيد السعيد مدير إدارة المجازر بالمديرية، و الدكتور خالد عنبر، و تم المرور بمدينة المنصورة. 

وأسفرت الحملة، عن تحرير محضر ضد ثلاجة لحوم مجمدة بناحية شارع الترعة بالمنصورة، والتحفظ على كمية كبيرة من الكبدة المجمدة والتي وجدت سائبة و مفككة و متغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على عدد 450 كرتونة زنة الكرتونة الواحدة 20 كجم بإجمالي وزن 9 طن تقريبًا كبدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

كما تم تحرير عدد ٢ محضر ضد محلات جزارة، وذلك لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على عدد ١٠٠ كيلو جرام ، كما تم تحرير محضر ضد شركة  لمستحضرات التجميل وذلك لاستخدامها خامات مجهولة المصدر،  وتم التحفظ على عدد ٣ براميل من زيت برافين زنة البرميل الواحد ١٩٠ كجم بإجمالي وزن ٥٧٠ كجم، وعدد ٢ برميل جلسرين وزن البرميل ٢٥٠ كجم بإجمالي وزن ٥٠٠ كجم. 

وأعلن جهاز حماية المستهلك، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، تشكيل غرفة عمليات مكبرة برئاسة أيمن حسام رئيس الجهاز من الآن، وحتى انتهاء موسم العيد.

 وأوضح أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك كميات كبيرة من السلع مطروحة في الوقت الحالي وحتى فترة العيد، مؤكدًا  أن هناك  انتشار وتواجد مكثف على مدار الساعة  للجهاز خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية من خلال سيارات الضبط القضائي. 
 

وزارة التموين حماية المستهلك عيد الأضحى لحوم مجمدة جهاز احمد مجدي الطب البيطري جهاز حماية المستهلك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكيل وزارة التموين كبدة غير صالحة للاستهلاك توافر السلع فرع جهاز حماية المستهلك اقتراب عيد الأضحى المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

الباز: تمكن إثيوبيا من بناء سد النهضة بسبب إعلان المبادئ «كلام فارغ»

استقرار الحالة الصحية لرئيس مباحث 15 مايو وأفراد الشرطة المصابين بحادث الأوسطى

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

الصحة: تسجيل 108 إصابات جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. واقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى

وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟