بمناسبة عيد الأضحى.. وزارة التضامن تقدم منح للرائدات الاجتماعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تقديم منحة للرائدات الريفيات تصل إلى 3600 جنيه بمناسبة عيد الأضحى.

وأكدت وزارة التضامن، أنه تم زيادة مرتبات الرائدات من 350 جنيها لـ900 جنيه، تقديرا لمجهوداتهم فى قضايا الوزارة وتوعية الأسر بها، حيث وصلوا إلى 10 آلاف بعد موافقة الرئيس على زيادة عددهم، كما سيتم ضم 10 آلاف من فتيات أسر الدعم النقدي تكافل وكرامة ليرتفع عددهم إلى 20 ألف رائدة.



وعن الرائدات الاجتماعيات، أشارت وزارة التضامن أن هناك عدة قضايا تعمل عليها الرائدات وهى:-

-تعمل على توعية الأسر المستهدفة فى مختلف القضايا والمبادرات التي تعمل عيها الوزارة.

- تستهدف اسر تكافل وكرامة.

- تناقش 12 قضية مختلفة تتمثل فى التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، التمكين الاقتصادي، التوعية بالزيادة السكانية "2 كفاية"، التربية الإيجابية.

أما عن شروط العمل كرائدة ريفية هي:-

-تتبع الوحدة الاجتماعية، ألا يقل سنها عن 21 سنة وحتى 35 عاما وقت التقديم، حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل ومن نفس القرية، حتى تكون على معرفة بالأسر ويتقبلون نصيحتها لهم، وأن تكون قادرة على العمل التطوعي وخدومة لأنها من الصفات النادرة والتي تعتبر شرطا لاستمرار قدرتها على العمل و أن تتمتع بسمعة طيبة وقدوة وحسنة السير والسلوك داخل مجتمعها، وأن تكون لائقة طبياً، كما أنها لابد أن تحافظ على سرية المعلومات الشخصية لذلك فإن الرائدة سلاح ذو حدين لابد من استخدامه بطريقة سليمة، ويتم تدريبهم من خلال فريق متخصص سواء من خلال الوزارة او الجمعيات الأهلية.