الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تطالب جورجيا بمعاقبة المسئولين عن العنف ضد نشطاء حقوق المثليين

احتجاجات مناهضة
احتجاجات مناهضة للمثليين- جورجيا

دعت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى محاسبة المسئولين عن العنف ضد نشطاء حقوق المثليين بعد وفاة شخص جراء اعتداءات على نشطاء LGBT في العاصمة الجورجية تبيليسي.

 

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، حسبما نقلت وكالات، أن "أولئك الذين هاجموا المتظاهرين السلميين والصحفيين يجب اعتقالهم ومحاكمتهم"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع في جورجيا.

 

وتابع: "ندعو السلطات والأطراف السياسية الجورجية لإدانة الحادث وإجراء التحقيق ومحاسبة المسئولين عن العنف".

 

ووفق ما أوردته الوكالات، لم يستبعد برايس فرض العقوبات على "المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والعنف"، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تعلن عن العقوبات قبل فرضها.

 

أصداء اجتماعية قوية في جورجيا عقب الحادثة

 

واندلعت في جورجيا أزمة اجتماعية على خلفية حادثة وفاة صحفي اعتدت عليه قبل عدة أيام مجموعة من الأشخاص المناهضين للمثليين؛ حيث تجري منذ يوم الأحد مظاهرات احتجاج أمام مقر الحكومة، ويحمل المحتجون رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي المسئولية عن تحريض معارضي المثليين على العنف ضد نشطاء LGBT، بعد أن عارض رئيس الوزراء تنظيم مسيرة للمثليين في العاصمة.

 

وأصيب مصور قناة Pirveli الجورجية، ليكسو لاشكارافا، في الخامس من يوليو الجاري بجروح بليغة جراء حادثة الاعتداء عليه أمام مكتب منظمة اجتماعية، على مقربة من مقر البرلمان، في العاصمة تبليسي، خلال تغطيته لاضطرابات اجتماعية اندلعت على خلفية تنظيم مسيرة مؤيدة للمثليين (LGBT) في المدينة.

 

ونتيجة لهذا الاعتداء، تعرض المصور لكسور في عظام الوجه، ما استدعى إجراء عملية جراحية عاجلة له.

 

وكان لاشكارافا في الأيام الأخيرة يتلقى العلاج في منزله، حيث عثرت والدته صباح أمس السبت على جثته.

 

ولا يزال الغموض يلف سبب وفاة الصحفي، غير أن والدته تصر على أن ابنها لم يعان من أي مشاكل صحية قبل الاعتداء.

 

وأطلقت وزارة الداخلية الجورجية تحقيقًا جنائيًا في وفاة الصحفي بناء على فرضية "دفع شخص إلى الانتحار"، ما يمثل إجراء اعتياديًا في هذه الظروف، حسب قوانين البلاد.

 

وأخرجت السلطات جثة الصحفي من شقته لإجراء الفحوصات للوقوف على أسباب الوفاة، على الرغم من أن عائلته لم توافق على ذلك.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، على صفحته في "فيسبوك" عن "حزنه البالغ" لوفاة الصحفي، متعهدًا بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات في الموضوع قريبًا.

الولايات المتحدة الأامريكية جورجيا حقوق المثليين فرض عقوبات عنف

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

الباز: تمكن إثيوبيا من بناء سد النهضة بسبب إعلان المبادئ «كلام فارغ»

استقرار الحالة الصحية لرئيس مباحث 15 مايو وأفراد الشرطة المصابين بحادث الأوسطى

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

صاحب واقعة قطار منوف لـ«الدستور»: «بنتى حالتها النفسية وحشة لأنى اتهنت قدامها»

بعد محاولته الاعتداء على صحفى.. إيقاف لاعب غانى بغزل المحلة وإحالته للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. واقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى

وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟