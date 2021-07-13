الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

علامات تنذر بمشكلات صحية لكبار السن من أسرتك

كبار السن
كبار السن

أصبح الكثير من الناس منفصلين عن أحبائهم بسبب وباء كورونا، والآن حينما نجتمع مع العائلة والأصدقاء، يمكننا اكتشاف مدى تغير الأشخاص مع مرور الوقت، وإذا لاحظت تغيرات سلوكية أو معرفية أو جسدية في أحبائك من كبار السن، فأنت لست وحدك. 

فأظهرت دراسة جديدة من المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أن العزلة الاجتماعية قد تزيد من مجموعة من الأعراض مثل الحرمان من النوم والتعب والاكتئاب لدى كبار السن، ولسوء الحظ، نظرًا للظروف المحيطة بنا جميعًا في عام 2020، كان العديد من كبار السن بمفردهم لفترات طويلة من الوقت.

أن تصبح مقدم رعاية لوالدك أو أحد أفراد أسرته مهمة نبيلة ولكنها شاقة، فهناك أوقات لا يمكنك فيها أن تكون متواجدًا لمساعدتهم، وتتطلب بعض المشكلات عناية طبية أو خبيرًا مدربًا، كما عليك أيضًا معرفة ما يحتاج إليه والديك لرعايتهم فى المنزل، وقد يكون من الصعب تحديد ما يصيب والديك، إذا كنت لا تقابل كبار السن بانتظام، وفي المرة القادمة التي تكون فيها مع أهلك من كبار، انتبه جيدًا، هل يوجد دليل على تغيرات سلوكية؟ وما التدهور المعرفي أو الجسدي الذى حدث به؟ وفقًا لموقع Health الطبي. 

التغييرات السلوكية

قد تلاحظ هذه التغييرات على شكل مدفوعات متأخرة أو شيكات مرتجعة أو أكوام من رسائل البريد غير المفتوح، وقد تلاحظ أيضًا أن منزلهم يبدو مشوشًا أو متسخًا، أو أنهم يحتفظون بمواد البقالة منتهية الصلاحية، ربما فقدوا الاهتمام بأنشطتهم المفضلة أو قاموا بتبديل أنماط نومهم، ويمكن أن تشمل التغييرات السلوكية أيضًا تقلبات مزاجية حادة وزيادة الانفعالات.

التدهور المعرفي

إذا كنت قلقًا من أن أحد أفراد أسرتك يعاني من تدهور معرفي، فابحث عن فقدان مهارات التفكير أو الارتباك العام، فقد يظهرون صعوبة في تتبع الوقت ويفوتون المواعيد أو ينسون تناول الدواء، وتميل العلامات الأكثر وضوحًا إلى النسيان المفرط وفقدان الذاكرة، ويمكن أن تشير هذه الأعراض أيضًا إلى أمراض، مثل الخرف أو مرض الزهايمر، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC) .

تغيرات فيزيائية

للوهلة الأولى، هناك العديد من العلامات الجسدية التي يمكن أن تخبرك أن والدك يعاني، فيمكن أن يظهر عليه فقدان الوزن وصعوبة الأكل أو الشرب أن هناك شيئًا ما على خطأ، أو قد يواجه والدك صعوبة في الوقوف أو الجلوس أو المشي أو التنقل، مما يشير إلى تدهور خفة الحركة الجسدية.

وإذا لاحظت كدمات أو إصابات، فمن الممكن أن يكونوا قد تعرضوا لها في السقوط أو في حادثة، ربما يشعرون بالحرج من مشاركتها معك، علامة تحذير أخرى دقيقة ولكنها مهمة وهي "سوء النظافة الشخصية" فيمكن أن يشمل ذلك فقدان عادات النظافة الشخصية، وارتداء نفس الزي مرارًا وتكرارًا، أو ارتداء ملابس متسخة.

تدهور حالات كبار السن كبار السن التغييرات السلوكية الزهايمر التدهور المعرفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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