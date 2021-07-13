الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بحضور محافظ أسيوط.. اجتماعان لـ«محلية النواب» لبحث طلبات الإحاطة

محلية مجلس النواب
محلية مجلس النواب

تعقد لجنة الإدارة المحلية، غدًا الأربعاء، اجتماعين متتتاليين، برئاسة أحمد السجيني يبدأ الأول في الواحدة مساءً لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من يونس عبدالرازق بشأن تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة لمدة 3 أشهر، خاصة عمال المدارس في محافظة كفر الشيخ "العاملين بالتربية والتعليم"، وطلب الإحاطة الثاني بشأن التباطؤ الشديد في إنهاء إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء بمحافظة كفر الشيخ حيث إنه لم يتم البت في أى طلب حتى الآن.

 جاء طلب الإحاطة الثالث بشأن تدهور أوضاع مدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ وعدم وجود أي خدمات حكومية بها فضلًا عن تهالك الطرق وعدم وجود رؤية لتطوير هذا المصيف.

ومن المقرر أن يلي هذا الاجتماع اجتماع آخر لبحث طلب إحاطة مقدم من النائب عادل محمد النجار بشأن سحب الأراضي التي تم تخصيصها منذ أكثر من خمسة سنوات ولم تستغل حتى الآن بمدينة دسوق بكفر الشيخ بهدف إعادة استغلالها في إنشاء مشروعات خدمة ذات نفع عام، وذلك مثل الأرض المخصصة لإنشاء مأخذ مياه من ترعة القضابة منذ أكثر من عشرين عامًا ولم يتم الانتفاع بها حتى الآن مع احتياج المنطقة لمجمع مدارس "تعليم أساسي، وثانوي بنات، وتجريبي" وأرض الموقف القديم بحي الكشلة المخصصة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي ولم تستغلها هيئة الأبنية التعليمية حتى تاريخه بالرغم من احتياج المنطقة الشديد للمدرسة.

كما يناقش الاجتماع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين باسم حجازي، والسعيد عبد العظيم بشأن قرار محافظ كفر الشيخ بتحويل حديقة الخالدين العامة إلى حديقة خاصة بالعاملين بديوان عام المحافظة، ما أدى إلى استياء المواطنين.

 ومن المقرر أن يشارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في الاجتماعين.

اسيوط كفر الشيخ بلطيم لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب محافظ أسيوط مخالفات البناء التربية والتعليم اللواء عصام سعد محافظ كفر الشيخ احمد السجيني الادارة المحلية

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