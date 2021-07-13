تعرف على موعد التقديم لكلية الشرطة 2021 وكيفية التسجيل

شروط التسجيل بكلية الشرطة 2021

موعد التقديم لكلية الشرطة 2021.. يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها عن ميعاد التقديم لكلية الشرطة 2021، وكيفية التسجيل في الشرطة.

تستعرض "الدستور" في تلك التقرير موعد التقديم لكلية الشرطة 2021.

موعد التقديم لكلية الشرطة 2021

يبدأ التقديم لكلية الشرطة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بدءا من يوم 20 يوليو القادم، لطلبة الثانوية العامة وطلاب حاملي الشهادات العام الماضي، وينتهي التقديم في كلية الشرطة في اليوم الجمعة الموافق 30 يوليو القادم.



موعد السحب لملفات كلية الشرطة

تبدأ طلبة الشهادة الثانوية العامة في هذا العام منذ يوم 5 أغسطس وهو المعاد المحدد لتقديم طلبات القبول بكلية الشرطة، وينتهي التقديم في يوم 20 أغسطس.

أما لخريجي المؤهلات العليا فيبدأ موعد التقديم لكلية الشرطة في يوم 4 أغسطس ويستمر ليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر لتبقى وتظل مدة التقديم 31 يوم.

تعرف على الرابط الرسمي لموقع كلية الشرطة

للدخول إلى الموقع الرسمي للتقديم بكلية الشرطة اضغط هنا

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شروط التسجيل بكلية الشرطة 2021

_ أن تكون الجنسية مصريا والوالدين.

_ حسن خلق وسير وسلوك.

_ لم تكن عليه عقوبة أو حكم جنائي.

_ عدم انتهاء عمل المتقدم بالحكومة بسبب إجراء تأديبي.

_ الطول لا يقل عن 170 سم.

_ النظر لا يقل عن النص ويجوز ارتداء النظارات للتوقيع أثناء الفحص الطبي.

_ الطالب وزنه متناسق مع الطول.

_ العمر لا يزيد على 22 عاما ويتم احتسابه بدءا من 1 أكتوبر.

_ ألا يكون المتقدم متزوجا أو متزوجا مسبقا.

- اجتياز فحوصات طبية.

- ألا يقل مجموع الاختبارات عن 40 %.

- درجة الطالب المتقدم لا تقل عن 65 %.