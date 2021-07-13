الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط التسجيل بكلية الشرطة 2021

تعرف على موعد التقديم لكلية الشرطة 2021 وكيفية التسجيل

كلية الشرطة
كلية الشرطة

موعد التقديم لكلية الشرطة 2021.. يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها عن ميعاد التقديم لكلية الشرطة 2021، وكيفية التسجيل في الشرطة.

تستعرض "الدستور" في تلك التقرير موعد التقديم لكلية الشرطة 2021.

 

موعد التقديم لكلية الشرطة 2021 

يبدأ التقديم لكلية الشرطة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بدءا من يوم 20 يوليو القادم، لطلبة الثانوية العامة وطلاب حاملي الشهادات العام الماضي، وينتهي التقديم في كلية الشرطة في اليوم الجمعة الموافق 30 يوليو القادم.


موعد السحب لملفات كلية الشرطة

تبدأ طلبة الشهادة الثانوية العامة في هذا العام منذ يوم 5 أغسطس وهو المعاد المحدد لتقديم طلبات القبول بكلية الشرطة، وينتهي التقديم في يوم 20 أغسطس.

أما لخريجي المؤهلات العليا فيبدأ موعد التقديم لكلية الشرطة في يوم 4 أغسطس ويستمر ليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر لتبقى وتظل مدة التقديم 31 يوم.

 

تعرف على الرابط الرسمي لموقع كلية الشرطة 

للدخول إلى الموقع الرسمي للتقديم بكلية الشرطة اضغط هنا

 

تابع أيضا

بعد فتح باب التقديم اليوم.. تعرف على تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021 .. والخطوات


شروط التسجيل بكلية الشرطة 2021

_ أن تكون الجنسية مصريا والوالدين.

_ حسن خلق وسير وسلوك.

_ لم تكن عليه عقوبة أو حكم جنائي.

_ عدم انتهاء عمل المتقدم بالحكومة بسبب إجراء تأديبي.

_ الطول لا يقل عن 170 سم.

_ النظر لا يقل عن النص ويجوز ارتداء النظارات للتوقيع أثناء الفحص الطبي.

_ الطالب وزنه متناسق مع الطول.

_ العمر لا يزيد على 22 عاما ويتم احتسابه بدءا من 1 أكتوبر.

_ ألا يكون المتقدم متزوجا أو متزوجا مسبقا.

- اجتياز فحوصات طبية.

- ألا يقل مجموع الاختبارات عن 40 %.

- درجة الطالب المتقدم لا تقل عن 65 %.

 

 

موعد التقديم لكلية الشرطة 2021 كلية الشرطة موعد التقديم لكلية الشرطة طلاب الثانوية العامة ميعاد التقديم لكلية الشرطة كلية الشرطة 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

الباز: تمكن إثيوبيا من بناء سد النهضة بسبب إعلان المبادئ «كلام فارغ»

استقرار الحالة الصحية لرئيس مباحث 15 مايو وأفراد الشرطة المصابين بحادث الأوسطى

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

صاحب واقعة قطار منوف لـ«الدستور»: «بنتى حالتها النفسية وحشة لأنى اتهنت قدامها»

بعد محاولته الاعتداء على صحفى.. إيقاف لاعب غانى بغزل المحلة وإحالته للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. واقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى

وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟