تونس تشكر الجزائر على دعمها بـ250 ألف جرعة من لقاح كورونا

توجهت الرئاسة التونسية، بالشكر إلى جمهورية الجزائر، لإرسالها طائرتين محملتين بـ 250 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى تونس، وذلك لمساعدتها في مواجهة جائحة "كوفيد 19"، لاسيما في ظل الانتشار السريع للفيروس وارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيانٍ لها مساء اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حلت، مساء اليوم الثلاثاء، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتين محملتين بـ 250 ألف جرعة من التلاقيح ومعدات طبية متنوّعة لمواجهة جائحة كوفيد-19 ممنوحة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

وأضاف البيان التونسي: "تندرج هذه المبادرة النبيلة للجزائر الشقيقة في إطار تجسيد ما تمّ الاتفاق بشأنه في المحادثة الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد، بفخامة الرئيس عبد المجيد تبوّن، يوم 12 يوليو 2021، وهي تُترجم مدى متانة وشائج الأخوة وعلاقات التعاون الراسخة بين تونس والجزائر وتعزز، أيضًا، إيمانهما المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتآزر".

وتابعت الرئاسة التونسية في بيانها: "بهذه المناسبة، تُعرب مؤسسة رئاسة الجمهورية عن جزيل شكرها وبالغ امتنانها للجزائر الشقيقة قيادةً وشعبًا على هذا الدعم الأخوي النبيل في ظلّ الظرف الوبائي الدقيق الذي تشهده تونس".

مساعدات عربية لتونس

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المساعدات الطبية التي أرسلتها الدول العربية إلى تونس لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بعد تصريحات المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، بأن الوضع الصحي الحالي كارثي وانهيار المنظومة الصحية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا لا سيما في ظل التحورات الأخيرة للفيروس وظهور سلالات جديدة أدت إلى ارتفاع معدل الإصابات في تونس.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم، وصول طائرة تحمل على متنها 500 ألف جرعة لقاح فيروس "كوفيد- 19 " مقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب التونسي لدعم الجهود الطبية في البلاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعزيز الأوضاع الصحية للشعب التونسي في مواجهة جائحة كورونا.

من جانبه، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم الجمهورية التونسية بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وذلك استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي السياق ذاته، أرسلت مصر إلى تونس، السبت الماضي، طائرتين عسكريتين تحملان معدات ومستلزمات طبية متنوعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين، فيما أجرى الرئيس التونسي، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيه خالص الشكر على إرسال المساعدات المصرية الأخيرة، لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن استعداد ليبيا لمّ تونس بكل ما تحتاجه من معدات طبية لمواجهة جائحة كوفيد 19، مبينًا أن قرار غلق الحدود مع تونس ظرفي ومرن وسيقع التنسيق بشأنه مع السلطات التونسية لاستئناف التنقل الطبيعي للأشخاص والبضائع.

بدوره، قال سفير دولة قطر لدى تونس، سعد بن ناصر الحميدي، إنه تنفيذًا لتوجيهات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أرسلت دولة قطر مساعدات طبية إلى تونس تتضمن مستشفى ميدانيًا بسعة (200) سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عدد (100) جهاز تنفس صناعي.

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