مبعوث المناخ الأمريكى كيري يزور موسكو لبحث زيادة التعاون

يلتقي مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، نظيره الروسي روسلان ايدلجيرييف في موسكو اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية.



وتعد زيارة كيري هي الزيارة الأولى لإجراء محادثات منذ لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في قمة عقدت في جنيف الشهر الماضي.



ومن المقرر أن يمكث كيري في موسكو حتى بعد غد الخميس. وقد التقى اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث وصف لافروف الزيارة بأنها "إشارة إيجابية مهمة" للعلاقات بين البلدين.



وقد أعلنت روسيا مؤخرا عن بذلك جهود أكبر لمكافحة تغير المناخ، حيث يكافح الجزء الشرقي من البلاد مع حرائق غابات شديدة، تشتعل بعضها منذ أيام.



وفي سياق آخر.. قال جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بشأن المناخ مطلع الشهر الجاري، إن الدول التي تطور مشروعات جديدة للنفط والغاز والفحم يتعين عليها ضمان استخدام تكنولوجيا يمكن أن تخفض الانبعاثات إلى الصفر.



أضاف كيري في مؤتمر صحفي: "أنه تحد حقيقي ولا يمكن لأحد أن يتجاهله، ثمة مسئولية حالية تقع على عاتق أي بلد يقول إنه سيطور مشروعا جديدا، وهي ضمان عدم خروج انبعاثات منه".



وفي أشد تحذير لها حتى الآن بشأن تغير المناخ، نادت وكالة الطاقة الدولية في مايو بضرورة عدم تمويل المستثمرين مشروعات وقود أحفوري جديدة إذا أراد العالم أن يقضي على الانبعاثات الضارة بحلول 2050.



وقال كيري، الذي زار السعودية والإمارات، عضوي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في منتصف يونيو: إنه ربما يكون أمام الدول ما بين عام وثلاثة أعوام فترة انتقالية للاستثمار في تكنولوجيا مثل حبس الكربون وتخزينه.



أضاف: "هناك بضع سنوات يمكنكم التحرك فيها بحرية قليلا، لكن ليس كثيرا، وأعتقد أن وكالة الطاقة الدولية محقة تماما في التأكيد على فكرة أن عليكم حقا محاولة تجنب (إقامة مشروعات وقود أحفوري) جديدة بدلا من تعقيد المشكلة".