الثلاثاء 13 يوليو 2021
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مصر

صاحبة فيديو قطار منوف: الأب نزل خوفًا من ضربه مرة أخرى أمام ابنته

جريدة الدستور

كشفت هناء زكي، سيدة قطار منوف صاحبة الفيديو المتداول، تفاصيل الواقعة.

وقالت هناء زكي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المُذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إنها كانت تركب قطار المتجه من منوف، وسمعت صريخ طفلة وعندما سألت ركاب القطار قالوا لي إن كمسري القطار اعتدى على أب أمام ابنته.

وتابعت: "قمت بتصوير الواقعة وقام بالاعتداء على الأب أمام ابنته، وقال الكمسري لي عندما هددته بالتصوير: "صوري أنا مش هاممني".

التفاصيل..

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صاحبة فيديو قطار منوف: الأب نزل خوفًا من ضربه مرة أخرى أمام ابنته

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