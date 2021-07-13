السبت.. حفل توقيع رواية عبد الرحيم كمال الجديدة «أبناء حورة»

يطرح الكاتب الروائي والسيناريست عبد الرحيم كمال روايته الجديدة «أبناء حورة» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للكتاب.

الرواية بها خيال عاقل، وخيال مجنون، وخيال يُحلِّق بين العالمين ليجمع الدهشة من كليهما، وإلى النوع الأخير تنتمي رواية عبد الرحيم كمال الجديدة «أبناء حورة».

الكتاب متوفر بالمكتبات بداية من يوم 30 يونيو في المكتبات، هو من إصدار دار نشر الكرمة. وهي الرواية الثالثة لعبد الرحيم بعد "المجنونة" و" بواب الحانة". وخمسة كتب اخرى هي "ظل ممدود" و مسرحية "صاحب الوردة" و " منطق الظل" ومجموعة قصصية وانا وانت وجنة وشهد". و"قصص بحجم القلب".

ومن أجواء الرواية:



«وإذا به يجد نفسه في غرفة بلا سطح، داخلها إوَزَّة بيضاء شديدة الجمال، كان هو وهي فقط في تلك الحجرة المشمسة، ولما أقبل نحوها مسرعًا بسكينه الحاد لم تجرِ، بل ظلت ساكنة حتى أمسك بها واحتضنها، وقبل أن يمرر سكينه على رقبتها همست بمنقارها: أحبك يا طاهر».

عبد الرحيم كمال



عرف الجمهور الواسع عبد الرحيم كمال بوصفه كاتبًا لأشهر المسلسلات التلفزيونية، مثل: «الخواجة عبد القادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام» وآخر أعماله كان في رمضان الماضي ومسلسلي "نجيب اهي زركش" و"القاهرة كابول".، لكن «أبناء حورة» تنتمي إلى الوجه الآخر لهذا المبدع الكبير؛ وجه الأديب الروائي الذي يأخذ فن الحكي إلى عوالم شاسعة لا يتسع لها سوى خيال القارئ. هنا نتعرف على «حورة» وأولادها الذين ليس لهم مثيل، نلتقي «نور الطريق جمال» و«حُسن الجوار جمال» و«سيف القضاء جمال»، نقابل الرياحي والحُر الواثق ورمَّاح الحكَّاء، نرى العمالقة ونختبئ من الغيلان وندخل عوالم يمتزج فيها الطير والبشر.