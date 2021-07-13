إصابات كورونا فى إسبانيا تتجاوز 4 ملايين

سجلت إسبانيا اليوم الثلاثاء، 43960 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد أربعة ملايين منذ بدء الجائحة حيث تتسبب سلالة دلتا شديدة العدوى في ارتفاع الإصابات وسط الشبان الذين لم يتلقوا التطعيم.

وبلغ معدل الإصابة خلال 14 يومًا قرابة 437 حالة بين كل مئة ألف شخص اليوم الثلاثاء، ارتفاعا من 368 حالة في اليوم السابق حسبما ورد في بيانات وزارة الصحة.

وبلغ معدل الإصابة بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا 1421 مصابًا بين كل مئة ألف شخص.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.