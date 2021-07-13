إصابة راشد الغنوشى رئيس حزب النهضة التونسية بفيروس كورونا

أعلن مستشار رئيس البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء رويترز نقلا عن المصدر "إصابة رئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي بفيروس كورونا".

وفى وقت سابق من اليوم، أكدت الصفحة الرسمية لرئيس حزب النهضة الخبر قائلة "تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب الاستاذ راشد الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل كورونا سريع مساء اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021."

وجاء في المنشور "سيواصل رئيس المجلس القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي".

، وبدأت 3 كتل نيابية في البرلمان التونسي تونس، أمس الإثنين، في تفعيل لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي لعزله من منصبه، وذلك بسبب انحرافه بالمؤسسة التشريعية وفشله في تسييرها وتحويلها إلى ساحة عنف

ومن جانبها، قالت النائب عن كتلة الإصلاح نسرين العماري: إن كتلة حزبها وكتلتي حزب تحيا تونس والكتلة الديمقراطية، اجتمعت اليوم الإثنين، وقررت تكليف النواب المستقلين بجمع الإمضاءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيرة إلى أن عدد النواب الموقعين على العريضة بلغ مبدئيا 106 وسيتم إيداع المطلب لدى مكتب الضبط من أجل عرضها للنقاش في جلسة علنية وبتصويت علني.

وكانت هذه الكتل قد أعلنت قبل أيام، مقاطعتها أشغال مكتب البرلمان واجتماعات رؤساء الكتل، كما لوحت بمقاطعة الجلسات العامة، احتجاجا على ممارسات الغنوشي وتحويله اجتماعات مكتب البرلمان إلى فضاء لتمرير أجندته.

كما اتهمت هذه الكتل النيابية الغنوشي بالدكتاتورية وباختطاف البرلمان والتلاعب به، وتبييض العنف داخله، لاسيما بعد واقعة الاعتداء على رئيس كتلة الدستوري الحر عبير موسى، التي تعرضت لاعتاء تحت قبة البرلمان في جلسة يوم 30 يونيو الماضي.