أولوية قصوى.. «صحة النواب» تطالب بتطعيم المصريين العاملين بالخارج

طالب خليفة رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الصحة بأن تعمل على تطعيم المصريين العاملين في الخارج والمسافرين، بحيث يتمكنوا من العودة لأعمالهم خارج مصر، واستعجال الجرعة المطلوبة من جونسون لتطعيمهم، خاصة أنه يمنح كجرعة واحدة وأن تعمل بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية لمنح المسافرين للخارج والعاملين بالخارج التطعيمات المضادة لفيروس كورونا بشكل عاجل وحث شركة جونسون على استعجال توريد الجرعة التى طلبتها مصر لتطعيم المسافرين بالخارج.

كما دعا وزارتي الخارجية والهجرة بأن تعملا على إقناع الدول الأجنبية بقبول دخول المصريين إليها اعتمادًا على الجرعة الأولى التى حصلوا عليها من أسترازينيكا أو اللقاح الصيني، وعمل مسحة "P C R" واستكمال حصولهم على الجرعة الثانية في الدول التي سيسافرون إليها، قبل انتهاء إقامة المصريين بالدول المختلفة.

وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، لـ" الدستور" على أهمية أن يوضع تطعيم المصريين العاملين بالخارج باللقاح المضاد لكورونا أولوية قصوى باعتبارهم إحدى ركائز الاقتصاد القومي، كما أن عددهم يتخطى الـ10 ملايين مصري، لافتًا إلى أنه وعددًا من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة لحل أزمة تطعيم المصريين العاملين بالخارج قبل عودتهم للبلاد التى يعملون بها، لافتًا إلى أن وزارة الصحة أبلغتنا أثناء اجتماع لجنة الصحة السابق بأنها تعاقدت على توريد كمية من لقاح جونسون لتطعيم المصريين العاملين بالخارج ومن المنتظر وصوله خلال أيام قليلة.

وطالب عضو لجنة صحة النواب وزارة الصحة بالعمل على وضع إجراءات مشجعة للمصريين للحصول على المصل مثل بعض الدول. ففرنسا أعلنت أنها لن تمنح الرواتب للموظفين قبل الحصول على اللقاح، كما منعت بعض الدول التعامل في المؤسسات الحكومية لغير الملقحين، مستنكرًا قلة عدد الملقحين بمصر حتى الآن (4 ملايين ملقح) وهو ما يؤكد أن خطة الصحة لتطعيم 40 مليون مصري بنهاية العام الحالي غير ممكنة في ظل الإقبال الضعيف على التطعيم.

أشار رضوان إلى أن مصنع فاكسيرا المصري قادر على تصنيع نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني سينوفاك على الأقل في اليوم الواحد ما سيوطن صناعة اللقاح في مصر وليس اللقاح المضاد لكورونا فحسب، بل ستتحول مصر كمصدر لتصنيع كل أنواع اللقاحات "شلل الأطفال والثلاثي وغيرهما" في الفترة القادمة.