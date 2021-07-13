موسكو وواشنطن تبحثان التداعيات المحتملة لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الروسية: إن موسكو وواشنطن على اتصال بشأن النتائج المحتملة لسحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها من أفغانستان.

وأفاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف - في تصريحات أوردتها وكالات، اليوم الثلاثاء: بأن "الوضع غامض"، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستظل تتحرك في اتجاه تقليص وجودها العسكري في أفغانستان إثر مجموعة معقدة من الأسباب السياسية والجيوسياسية والمحلية.. قائلا: "عواقب ذلك متعددة الأوجه، نحن نناقش كل هذا مع الأمريكيين".

وأشار ريابكوف أيضا إلى أن روسيا والولايات المتحدة أنشأتا قنوات للحوار حول هذا الموضوع على مستويات مختلفة، مؤكدا أن المبعوثين الخاصين لأفغانستان على اتصال وثيق، وأن وزيري الخارجية الروسي والأمريكي يناقشان هذه المسألة بشكل دوري.

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف على موقف بلاده الرافض لنقل الوجود العسكري الأمريكي الدائم إلى البلدان المجاورة لأفغانستان.

وفي سياق متصل، تعيد الولايات المتحدة فتح النصب التذكاري الشهير "نصب واشنطن" للزيارة اعتبارا من غد الأربعاء بعد ستة أشهر من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وقال مسئولو هيئة الحدائق الوطنية بالعاصمة الأمريكية، في بيان صدر في هذا الشأن ونشر اليوم الثلاثاء: إن النصب التذكاري سيعاد فتحه للجمهور شريطة الالتزام بارتداء الكمامات بصرف النظر عن تلقي اللقاحات المضادة لكورونا وذلك كإجراء احترازي.

وأضاف المسئولون: أنه يتم التنسيق بين خبراء الصحة بالهيئة وبين المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لضمان سلامة المواطنين في الأماكن العامة ومواقع العمل بحيث تكون مناسبة سواء للزائرين أو العاملين والمتطوعين.

وكان قد تم إغلاق "نصب واشنطن" مرتين خلال الجائحة ، بدأت الأولى في مارس 2020 وحتى أكتوبر من نفس السنة، ثم بدأت الثانية في يناير من هذا العام وتنتهي بذلك بعد ستة أشهر.