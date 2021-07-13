لبنان يعود للمستوى الثانى من تفشى كورونا ويسجل 494 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة العامة في لبنان 494 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 459 حالة لمقيمين و35 حالة لوافدين، وذلك بزيادة هي الأكبر منذ أسابيع، ويعتبر عودة للمستوى الثاني من تفشي الفيروس.

وأفادت الوزارة، في تقريرها اليوم، بأن إجمالي الإصابات المكتشفة في البلاد بلغ 548455 حالة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة فقط ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7879 حالة.

وسجلت مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا حصول 21775 شخصا على الجرعة الأولى أمس، فيما حصل 21817 شخصا على الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك في أول يوم عمل بعد توقف مراكز التلقيح لمدة يومين عن استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت عن المراكز.

ورغم أن تقرير وزارة الصحة لم يعد يذكر أعداد المصابين بالمتحور "دلتا" الأسرع انتشارا من فيروس كورونا، إلا أن رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لإدارة لقاح كورونا، الدكتور عبالرحمن البزري، أكد أمس أن 60% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا هي نتيجة متحور دلتا الذي ظهر في البلاد خلال الشهر الجاري.

وقال البزري إن هناك مناعة مجتمعية عالية نسبيا، لكن هذا لا يجب أن يمنع من الحذر والانتباه، داعيا لتكثيف عمليات التلقيح والإسراع بها.

جدير بالذكر أن لبنان شهد خلال الشهور الماضية تقدما في السيطرة على التفشي المجتمعي لمرض فيروس كورونا لينخفض من المستوى الرابع في شهر أبريل الماضي للمستوى الأول في خلال الأيام الأولى من شهر يوليو، ليعاود اليوم الارتفاع إلى المستوى الثاني من الخطر، مع الارتفاع في أعداد الإصابات وذلك رغم قلة أعداد الوفيات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.