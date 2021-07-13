استقرار الحالة الصحية لرئيس مباحث 15 مايو وأفراد الشرطة المصابين بحادث الأوسطى

أكد مصدر بمديرية أمن القاهرة استقرار الحالة الصحية لرئيس مباحث ١٥ مايو، المقدم أحمد رضوان، و٤ من أفراد الشرطة، عقب تعرضهم لحادث دهس من سيارة مسرعة بالطريق الأوسطي.

وأنقذت العناية الإلهية عددا من رجال الشرطة، بينهم المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بعدما اصطدمت سيارة بموقع حادث احتراق سيارة مواد بترولية أثناء معاينتهم، وأدت إلى مصرع فرد شرطة في الحال.

وكشفت المعاينة التي أجراها رجال الشرطة تفاصيل انفجار سيارة نقل مواد بترولية بطريق الأوتوستراد، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، إذ تبين اصطدامها بسيارة أخرى محملة بالزلط، مما أسفر عن وقوع الحادث وانفجارها.

ونشب حريق داخل سيارة نقل محملة بالوقود بعد اصطدامها بتريلا محملة بالزلط بمحور الأوتوستراد أسفل الدائري الأوسطى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الأوتوستراد، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وكافح رجال الإطفاء لإخماده، ونجحوا في إخماد النيران.