الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم ينشر أسماء وأرقام جلوس الغشاشين فى امتحانات اليوم

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا بشأن حالات الغش المرصودة عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة اليوم، خلال امتحان اللغة الأجنبية الثانية، متضمنا الاسم ورقم الجلوس وتفاصيل الواقعة والعقوبة المقررة.

وأشار الوزير إلى أنه تم ضبط حالتين لتصوير امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي أداه طلاب الشعبة الأدبية، حيث قاما بنشر الامتحان على الإنترنت وهما:

الطالبة "ر. م. خ" بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة، نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

الطالب "م. ع. ا" بإدارة الخليفة بمحافظة القاهرة، نظرًا لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

ويواجه هؤلاء الطلاب عقوبة إلغاء الامتحان وحرمانهم من دخول امتحانات الدور الثاني لهذا العام وحرمانهم من دخول امتحانات العام التالي 2021-2022م ، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما وحرمانهما خمس سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الوقائع.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم 25 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت، وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، ومحاولة استقبال على التليجرام، وسماعة بلوتوث، بمحافظات: (بنى سويف، المنيا، الشرقية، البحيرة، المنوفية، السويس، أسيوط، الغربية، الجيزة)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

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