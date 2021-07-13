«الاتصالات» تنظم ندوة «الأخطار التى تواجه الأطفال على الإنترنت وآليات الحماية»

نظمت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أول ندوة تفاعلية عبر الإنترنت في إطار مبادرة المواطنة الرقمية، بعنوان «الأخطار التي تواجه الأطفال على الإنترنت وآليات الحماية» بالتعاون مع منظمة اليونيسف وفريق «يوتيوب كيدز» التابع لشركة «جوجل مصر».

وخلال الندوة تم استعراض أهداف المبادرة وجهود وزارة الاتصالات في رفع الوعي المجتمعي بالمهارات الأساسية للمواطنة الرقمية من أجل تهيئة الأفراد لعملية التحول الرقمي وخلق جيل واعٍ بمسئولياته وحقوقه الرقمية مما يسهم في تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات واستخدامها بطريقة آمنة وفعالة، بالإضافة إلى امتلاك الأدوات اللازمة للحماية في عالم الإنترنت الرقمي وإدارة المخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية.



وشارك في الندوة عدد من الخبراء والمسئولين الذين قدموا عروضًا حول أخطار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي تواجه الأطفال، وناقشوا آليات الحماية المتوفرة للأطفال على الإنترنت والمنصات الإلكترونية المخصصة للأطفال من أجل حمايتهم من أخطار المحتوى، فضلًا عن عرض نماذج واقعية للأخطار التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت، خاصًة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.



وجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات كانت قد أطلقت "مبادرة المواطنة الرقمية من أجل جيل رقمي آمن" بهدف بناء مواطن رقمي فعال وواعٍ بالحقوق والمسئوليات وفرص العيش والتعلم والعمل في عالم رقمي يعمل ويبدع فيه بطرق آمنة وأخلاقية وقانونية.