الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«فندق العالمين» عرض مسرحى لـ«تمريض دمنهور» فى اليوم الـ4 لمهرجان «حور» للفنون

المسرحيه
المسرحيه

شارك فريق مسرح كلية التمريض بجامعة دمنهور، بمحافظة البحيرة بالعرض المسرحي "فندق العالمين" ضمن فعاليات اليوم الرابع لملتقى حور الثالث للفنون الذي يقام فى الفترة من ١٠ إلى ١٤ من الشهر الجاري، على مسرح مجمع دمنهور الثقافي تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور.

 

حيث قدم فريق مسرح كلية التمريض بجامعة دمنهور مسرحية "فندق العالمين" تأليف إيريك إيمانويل شمت، إخراج معتصم عبدالرحيم تحت إشراف الدكتورة ريم مبروك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس إبراهيم عميد كلية التمريض بجامعة دمنهور.  

 

شارك في العرض عبدالله أحمد في دور جوليان بورتال، محمد أحمد  في دور المنجم راد جابور، محمود حمدي في دور الرئيس دليبك، زينب الصاوي في دور ماري، مريم رزق في دور لورا، أميرة شوقي في دور الدكتورة س، آية البيلي مساعدة الدكتور س، عبدالرحمن صبري مساعد الدكتورة س.


تنفيذ موسيقى محمد رحومة، إدارة مسرحية طارق يونس، ملابس مادونا موريس، مصحح  لغوي محمد مبروك، تصميم بامفلت موستا عبدالمنعم، كوريوجراف أحمد المغربي، تأليف نور النوام، ديكور منى شكري، إضاءة محمود إسحاق، مساعد مخرج مهاب السكري.

كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، قد افتتحا يوم السبت الماضي، ملتقى حور الثالث للفنون بمشاركة ٤٢٥ طالبًا من ١٠ كليات في مجالات المسرح والفنون التشكيلية والكورال.


 ويستمر ملتقي حور للفنون في الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري بمجمع دمنهور الثقافي وتنظمه إدارة رعاية الشباب والنشاط الفني بالجامعة بحضور رموز الفن ولفيف من قيادات محافظة البحيرة  ونواب مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

التعليم العالي محافظ وزير التعليم العالي رئيس جامعة اللواء هشام آمنة الفنون التشكيلية التعليم العالي والبحث العلمي

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