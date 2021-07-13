الدفاع المدنى العراقى يشير إلى تسرب أكسجين بمستشفى الحسين قبل الحريق

أعلن الدفاع المدني العراقي، منذ قليل، عن احتمالات بوجود جثث تحت أنقاض مستشفى الإمام الحسين حتى الآن، إثر حريق شب مساء أمس الإثنين، داخل مركز عزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى «الإمام الحسين» في محافظة ذي قار العراقية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، قال مدير الدفاع المدني العراقي، اللواء كاظم بوهان: «أشرنا إلى تسرب في الأكسجين بمستشفى العزل بالناصرية قبل احتراقه"، مضيفًا: "قدمنا توصيات بتوفير إجراءات السلامة في المستشفيات».

يأتي ذلك فيما كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم، عن صدور أوامر بالقبض بحق عددٍ من المسئولين في دائرة صحة محافظة ذي قار العراقية، فيما بينت أن الأوامر الصادرة جاءت نتيجة تحرياتها وتقصيها لحادث حريق مركز العزل الصحي في مستشفى الحسين التعليمي في المحافظة.

وأوضحت الهيئة، في بيانٍ تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة شكلت فريقًا تحقيقيًا في واقعة حريق مركز العزل الصحي في مستشفى الحسين التعليمي، وأنه وفق المحضر المعد من قبل الفريق، والنتائج المتحصلة فيه، أصدر قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار أوامر قبض وتحرٍّ وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات بحق عددٍ من المسئولين في القطاع الصحي في المحافظة".

وأضاف البيان أن "أوامر القبض شملت كلاً من المدير العام لصحة المحافظة وثلاثةٍ من الأطباء الذين تعاقبوا على إدارة مستشفى الحسين التعليمي، إضافة إلى عدد من المهندسين والموظفين"، مشيرًا إلى أن "العدد الكلي الذين شملهم الأمر يبلغ (13) متهمًا".

يشار إلى أن دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة حذرت في أبريل الماضي دائرة صحة محافظة ذي قار من تكرار حادث مستشفى ابن الخطيب الذي شهد حريقًا مشابهًا، ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة؛ لمنع تكرار حادث الحريق، متوعدةً في الوقت عينه بمحاسبة جميع اللجان المؤلفة لتدقيق الإجراءات الأمنيَّة والوقائيَّة التي يثبت عدم اتخاذها إجراءات السلامة اللازمة.

وفي وقتٍ سابق، قالت دائرة صحة "ذي قار" بالعراق، في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، إن "حصيلة ضحايا حريق مركز العزل في مستشفى الإمام الحسين ارتفعت الى 92 شهيدًا".