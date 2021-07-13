الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرق طفل فى ترعة شاهين بإيتاى البارود

غرق طفل
غرق طفل

غرق طفل في ترعة شاهين التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى إيتاي البارود العام.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول طفل، لمستشفى إيتاي البارود المركز جثة هامدة ادعاء اسفسكيا الغرق وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع  "عبدلله رمضان محمود" 11 سنة إثر سقوطه بترعة شاهين المارة بقرية قليشان مما أدى إلى وفاته، ولا يوجد شبه جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفن الجثة.

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