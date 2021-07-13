الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قبل العيد.. كل ما تريد معرفته عن أفضل أنواع اللحوم وطرق طهيها

اللحوم
اللحوم

تفصلنا أيام قليلة عن قدوم عيد الأضحى المبارك، والاحتفال به من خلال "لمة العائلة" والتفنن في عمل "فتة العيد" والطواجن وجميع الأطباق المكونة من أشكال اللحوم المختلفة، ولهذا نستعرض في السطور التالية أنواع اللحوم وقطعياتها وطرق طهيها المختلفة.

أنواع اللحوم 

الكندوز:

 وهى من لحوم الأبقار أو الجاموس، ويصل عمرها لسنة وفيما فوق، وهى أيضًا من أفضل أنواع اللحوم بسبب لونها الأحمر كما أنها متوسطة الدهون.

البتلو:

 وهى تمثل لحوم الأبقار أو الجاموس صغيرة السن، لا تزال رضيعة، أي أنها تكون في الأسبوع الثالث أو الرابع إلى الأسبوع الرابع عشر، وتعد لحوم البتلو من أفضل أنواع اللحوم، لأنها حمراء اللون وقليلة الدسم المتمثل في الدهون.

 اللحم الضأن:

 إذا كنت مما لا يفضل لحوم الكندوز والبتلو، فيمكنك الاتجاه إلى لحم الضأن الذي يصلح للعديد من الوصفات، مثل السلق والشي.

قطعيات اللحوم وطرق طهيها

 

لحم الرقبة:

عادة ما يكون لحم الرقبة مليئا بالدهون، فهو من اللحوم الخشنة غير اللينة، غير صالحة للشوي، ولكن يمكن تحضيره عن طريق سلق اللحم، أو فرمه لعمل عدة أطباق مختلفة كالكفتة وإضافته للمكرونة بالبشاميل.

 لحم الصدر:

يسمى الكثير من محلات الجزارة لحم الصدر فى الأبقار "الإنتركوت" وهو ذلك الجزء الموجود في الثدي أو الجزء السفلي من البقرة، ويكون اللحم من الأنسجة الضامة، القاسية، لهذا يجب طهيه بطرق سليمة حتى ينضج.

ومن أبرز أطباق لحم الإنتركوت التي يمكنك تحضيرها أطباق "البفتيك" والـ"ستيك"، ويمكنك تحضيره من خلال الشوي، أو تحميره فى الجريل، أو فى الفرن، لمحبي الدايت.

 الضلوع:      

تتميز لحمة "الضلوع" بأنها لينة ذات نكهة ممتازة، وتناسب لحمة الضلوع عمل أطباق الريش المشوية، كما يمكن بها عمل الحساء المناسب، ويفضل طهيها على نار شديدة، ولا بد أن تأخذ وقتًا طويلًا حتى النضج.

الموزة:

وهى من لحوم الساق، وتتميز باحتوائها على الكثير من العروق والغضاريف، وتأخذ فترة من الزمن حتى تمام النضج خلال الطهي، ويفضل كثيرون فرم لحم الموزة لعمل أطباق الكفتة، والبرجر وغيرها من الأطباق التي يتم تحضيرها من اللحم المفروم.

وش الفخذ:

من اللحوم الممتازة أيضا، ويمكنك تحضير الكثير من الأصناف والأطباق بها فيمكن طهيها فى الفرن، أو مع الخضروات المختلفة، أو يمكنك عمل البوفتيك اللذيذ من هذه القطعية من اللحوم.

عرق الفليتو:

تعد من أفضل اللحوم الطرية فى الأبقار والجاموس، فلا تحتاج إلى وقت طويل لتمام نضجها، فهي سريعة الطهي، ويمكن تحميرها، أو عمل بها أطباق اللحمة الباردة وبيكاتا اللحم.

لحم البطن:

أيضًا تعتبر من أفضل اللحوم التي يمكنك شراءها لأنها قليلة الدهون ورقيقة السُمك، كما أنها سريعة الطهي، وتمتاز بأنه بإمكانك تحضيرها بأطباق مختلفة ومتنوعة، سواء لحما مسلوقا أو مشويا.

أنواع اللحوم لحم الموزة لحوم الأبقار والجاموس قطعيات اللحوم اللحوم عيد الأضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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