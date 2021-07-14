الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. جميع خرائط «الجغرافيا» قبل امتحان الخميس

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي (الشعبة الأدبية) غدا الخميس، امتحان مادة الجغرافيا للعام الدارسي الجاري 2020-2021، ضمنت الامتحانات التي انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى مطلع أغسطس المقبل.

 تتضمن مادة الجغرافيا خرائط كثيرة تتطلب نوعا خاصا من المذاكرة، وعليه تقدم "الدستور" أبرز خرائط المادة تحت إشراف معلم الصف الثالث الثانوي محمد سامي.

وأدى 255 ألف و353 طالب/طالبة "بالشعبة الأدبية" أمس، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالى 257 ألف و145 طالب وطالبة، وذلك في اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية ) بإجمالى 1179 طالب/طالبة.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طلاب مدرسة مصر للغات، للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى لعدد من طلاب القسم البريطاني بالمدرسة وهم يقومون بتصوير امتحان العربي والهوية "take home exam" بالهاتف المحمول.

وحرص الدكتور رضا حجازي على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة عمليات الوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأشار إلى أنه بالمتابعة مع مسؤلى من وزارة الصحة للاطمئنان على صحة الحالات المرضية للمراقبين والملاحظين، التي تم الإبلاغ عنها بالأمس داخل غرفة العمليات، وتمثلت في حالتين لمراقب، وملاحظ من محافظة أسوان، وملاحظ من محافظة السويس، ومراقب من جنوب سيناء،  وتم الاطمئنان عليهم جميعًا وأنهم بحالة جيدة.

 

مصر انجليزي الجامعات غرفة عمليات محافظة القاهرة التواصل الاجتماعي امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية مادة الجغرافيا

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