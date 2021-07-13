الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء تصحيح اللغة العربية للشعبتين الأدبية والعلمية فى الثانوية العامة

طلاب
طلاب

بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة داخل مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بمادة اللغة العربية، للشعبتين الأدبية والعلمية.

وأرسلت جميع الكنترولات بالقطاعات الأربعة الرئيسية (القاهرة- الإسكندرية- المنصورة- أسيوط)، أمس، كافة أوراق إجابات البابل شيت لجميع طلاب الثانوية العامة بجميع الجمهورية، لمقر المدينة التعليمية بـ6 أكتوبر.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن التصحيح سيكون إلكترونيا شاملا دون أي تدخل بشري عن طريق أجهزة المسح الضوئي التي تستخدم في التصحيح الإلكتروني لنظام الامتحانات البابل شيت.

مواقع التواصل مكافحة مركز مدرس الأدبية قرار التربية والتعليم تواصل الدكتور طارق شوقي مواقع التواصل الاجتماعي طلاب الثانوية العامة المدرسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وزير التعليم ينشر أسماء وأرقام جلوس الغشاشين فى امتحانات اليوم

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

رئيس الوزراء يشهد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع «آى سيتى القاهرة الجديدة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال