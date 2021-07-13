بدء تصحيح اللغة العربية للشعبتين الأدبية والعلمية فى الثانوية العامة

بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة داخل مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بمادة اللغة العربية، للشعبتين الأدبية والعلمية.

وأرسلت جميع الكنترولات بالقطاعات الأربعة الرئيسية (القاهرة- الإسكندرية- المنصورة- أسيوط)، أمس، كافة أوراق إجابات البابل شيت لجميع طلاب الثانوية العامة بجميع الجمهورية، لمقر المدينة التعليمية بـ6 أكتوبر.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن التصحيح سيكون إلكترونيا شاملا دون أي تدخل بشري عن طريق أجهزة المسح الضوئي التي تستخدم في التصحيح الإلكتروني لنظام الامتحانات البابل شيت.