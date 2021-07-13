وزير الرياضة يبحث مع رئيس مجلس الشباب العربى الاحتفال باليوم العالمى للشباب

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الثلاثاء، الدكتورة مشيرة أبوغالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، للتنسيق بشأن احتفال الشباب العربي باليوم العالمي للشباب الذي ينظمه مجلس الشباب العربي حيث ستكون الاحتفالية برئاسة وزير الشباب والرياضة كونه رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العربي، وكذلك بحث ترتيبات تكريم الفائزين بجائزة المجلس للشباب العربي المتميز في نسختها الـ12 بمقر جامعة الدول العربية، والتي تم إطلاقها تحت شعار "تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني في تطوير الأنشطة والبرامج التي تُنفذ لخدمة الشباب المصري بصفة خاصة والشباب العربي بصفة عامة، وتُسهم بشكل كبير في تبادل الخبرات وترسيخ القيم والمبادئ بين الشباب العربي لخدمة أوطانهم بصورة تعكس دورهم المتميز في بناء الأوطان، وتأكيدًا على الدور الريادي الذي تبذله القيادة السياسية نحو توحيد الصف العربي.



وأضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى مساعدة الشباب في كافة أنحاء الوطن العربي، وتعمل على تشجيعهم على الإبداع والابتكار في الأنشطة التي يشاركون فيها، وكذا العمل على تبادل الخبرات بين الشباب العربي من خلال العديد من الفعاليات التي تجمع الشباب في أي دولة عربية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بجائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز، مؤكدًا أهمية مثل هذه الجوائز والتي تهدف لترسيخ قيم العمل والتميز لدى الشباب العربي، ليكون نموذجًا يحتذى به لدى أقرانه من الشباب، بالإضافة إلى تعظيم قيم حب الوطن والانتماء لدى الشباب، وإعطاء الشباب العربي المتميز حقه المعنوي فى التقدير لما يقوم به من إنجازات.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة مشيرة أبوغالى أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، حرصًا منه على دعم ومساندة الشباب العربي في كافة المجالات التنموية وتقديم التوعية والتثقيف للشباب العربي وتحفيزه على المشاركة في التنمية المتكاملة بكافة الدول العربية لتحقيق أهداف القومية العربية.

أشارت "أبوغالي" إلى أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة منذ تأسيسه عام 2003 وهو يعمل على وضع برامج تستهدف ترسيخ الهوية وتحفيز الشباب على الأعمال الوطنية التي تؤكد على الانتماء والولاء للوطن واحترام الرموز العربية وقد وضع المجلس عدة برامج وأطلق عدة مبادرات ركزت على ذلك.

وقامت الدكتورة مشيرة أبوغالي رئيس مجلس الشباب العربي، بمنح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسام فارس العطاء الوطني، تقديرًا وعرفانًا لما يقدمه ويبذله من جهد في خدمة الشباب المصري والعربي، ودعمه المتواصل لكافة المنظمات التي تخدم الشباب وترسخ للقيم الوطنية.

وتناول اللقاء الحديث عن جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز في نسختها الـ12، وهى جائزة أطلقها مجلس الشباب العربي عام 2006 تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني وإدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية، وهى جائزة تمنح للشباب العربي المتميز فى عدة مجالات "الإعلام، الثقافة بفروعها، الاختراع والابتكار، ريادة الأعمال، العمل التطوعي والخدمي، البحث العلمي، الرياضة، الأعمال الإنسانية والإغاثية والعمل المؤسسي"، بهدف تكريم المتميزين والمبدعين من شباب الأمة العربية تقديرًا لجهودهم المتميزة فى خدمة أوطانهم، حيث يتم تسليم الجوائز في احتفالية ينظمها المجلس في احتفالية الشباب العربي باليوم العالمي للشباب الذي ينظمها المجلس في ١٢ أغسطس المقبل.

حضر اللقاء الدكتورة ابتسام صوفي أبوطالب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة بمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.