الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

ارتفاع فى الرطوبة ودرجات الحرارة.. تفاصيل طقس غدٍ الأربعاء

طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن مصر ستشهد حالة من التقلبات الجوية، وكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد على مدار الأيام الحالية.

وقال شاهين، لـ"الدستور"، إن الطقس غدًا الأربعاء شديد الحرارة ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، وتكون هناك عاصفة ترابية تقلل الرؤية الأفقية على جنوب مصر.

وأشار شاهين إلى أن الطقس الأربعاء سيكون مثل حالة الطقس اليوم الثلاثاء شديد الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية.

وتابع: ويكون طقس غدٍ معتدل الحرارة رطبا ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي أنحاء الجمهورية، وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة بما يزيد من الشعور بدرجات الحرارة المحسوسة، بقيم من 3 إلى 4 درجات.

وأضاف: وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية، كما يكون البحر الأحمر معتدلا أيضًا والموج من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر والرياح شمالية غربية.

وأشار شاهين لوجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة وكذلك السواحل الشمالية والوجه البحري، ويستمر نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح على مصر عمومًا شماليا غربيت، وتتراوح سرعة الرياح من 11 و14 عقدة.

وأوضح شاهين أن السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي والذي يلتحم مع منخفض السودان ويؤدي لتكون حرارة في طبقات الجو العليا، وأن الخرائط الجوية لم تُشر إلى تحسن في درجات الحرارة حتى الآن.

ونصح شاهين المواطنين بكثرة تناول المشروبات الباردة، وكذلك عدم التعرض المباشر للشمس، مضيفا أن فترات سطوع الشمس تزداد مع عدم وجود سحب في السماء نهارًا.

ارصاد مصر الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس

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