خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة ، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة بلغ 3 ملايين و 800 الف مستفيد، حتى يوليو الجاري، حيث بلغت موزانة الدعم النقدي خلال العام الجاري إلى 19 مليار جنيه، بعد أن كانت 18.5 خلال العام المالي الماضي 2020 -2021.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

وأضافت الوزارة، أنه يمكن الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021 من خلال الرابط الالكتروني من هنا.

كما يمكن التواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 او على البريد الالكتروني للاستقبال والرد على شكاوى تكافل وكرامة [email protected]

خطوات الاستعلام

ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن و سيتم التعرف منها على البيانات الاتية من خلال استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة:



-المحافظة، الإدارة الاجتماعية، والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

-الرقم القومي، اسم المواطن، رقم بطاقة تكافل وكرامة.

-نوع البطاقات.

-حالة البطاقة.