الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة ، حيث أكدت وزارة التضامن  الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة بلغ 3 ملايين و 800 الف مستفيد، حتى يوليو الجاري، حيث بلغت موزانة الدعم النقدي خلال العام الجاري إلى  19  مليار جنيه، بعد أن كانت 18.5  خلال العام المالي الماضي 2020 -2021.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

وأضافت الوزارة، أنه يمكن الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021 من خلال الرابط الالكتروني من هنا.

كما يمكن التواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 او على البريد الالكتروني للاستقبال  والرد على شكاوى تكافل وكرامة [email protected]

خطوات الاستعلام

ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن و سيتم التعرف منها على البيانات الاتية من خلال استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة:


-المحافظة، الإدارة الاجتماعية، والوحدة الاجتماعية المسجل بها. 
-الرقم القومي، اسم المواطن، رقم بطاقة تكافل وكرامة.
-نوع البطاقات. 
-حالة البطاقة.

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استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة شكاوى تكافل وكرامة خطوات الاستعلام وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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