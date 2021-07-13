ضبط مسئولين عن ثلاجة لبيعهم لحومُا مستوردة لحساب جمعية خيرية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المسئولين عن ثلاجة بالجيزة لقيامهم ببيع اللحوم المستوردة لحساب إحدى الجمعيات الخيرية والمعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب بالسوق السوداء.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المسئولين عن ثلاجة - كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بالتصرف بالبيع فى كميات من اللحوم المستوردة لصالح (جمعية خيرية) لتوزيعها (لحوم أضاحي وصدقات مجاناً)، بعد طمس وإزالة البيانات المدونة عليها والمعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وبيعها بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثلاجة المشار إليه وضبط (7 أشخاص) أثناء قيامهم بتحميل كراتين لحوم مُجمدة على (4) سيارات نقل ثلاجة، وضبط كمية قدرها (1715 كرتونة لحوم "مدون على كل كرتونة ما تفيد بأنها غير مخصص للبيع، وبعض منها أثار محو وبدلاً منها استيكر يفيد بكونها لحوم مستوردة" - زنة الواحدة 20 كيلو جرام بإجمالي 34.300 طن لحوم) وبسؤال مسئول بالجمعية أفاد بأن الجمعية متعاقدة مع إحدى الشركات لاستيراد كمية من اللحوم والأضاحي لتوزيعها بالمجان بمناسبة عيد الأضحى، ونفى علم الجمعية بقيام الشركة المستوردة بالتصرف فى كميات اللحوم المضبوطة بالسوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، وضبط 1324 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من أبرزها ضبط (2,37 طن "دواجن ومقطعاتها") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة.

وضبط (2٫13 طن "مقطعات دواجن") دون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (1٫25 طن "لحوم مجمدة") دون مستندات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

وضبط (20 طن "ملح طعام" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الغربية.

وضبط (7,5 طن "مخللات" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي)، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "دون ترخيص" بمحافظة البحيرة.