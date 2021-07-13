قبل العرض الخاص لفيلم «العارف».. هاني عبدالله: «هتتفرجوا على عظمة بجد»

أعرب المنتج الفني هاني عبدالله، عن سعادته ببدء عرض الفيلم السينمائي الجديد "العارف عودة يونس" والذي يقام له عرض خاص اليوم بأحد السينمات الضخمة بمنطقة التجمع الخامس .



وقال هاني عبدالله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "قبل العرض الخاص اليوم هتتفرجوا علي عظمة بجد مبرووووك للجميع وخصوصاً صديق عمري ا أحمد بدوي اللي له دور كبير جدااااا في خروج هذا العمل المحترم ولم يبخل فنياً ولا مادياً ع الفيلم ويستاهل كل خير عشان هو بجد شااااااطر جدااا شكرااا ليك ولك كل تقدير وإحترام وتحية. ومبروووك للمؤلف الجااامد وصاحبي وأخويا بيشو ونجم الإخراج في مصر اللي هيبقي إسمه في حتة تانية بجد. وعز طبعاً في شغله مبيعرفش غير النجاح".



وأضاف: "الفيلم دا هتشوف عز بوند أما بقي الداهية الأهلاوي أخف دم وألذ خلق الله فخلاص هيبقي بطل أكشن جنب الكوميديا وهتشوفوا فهمي جديد وربنا يوفقه ويوفقنا جميعاً أتفرجوا ع العارف وأنا عارف أنكم هتنبهروا إن شاء الله".



يشار إلى أن هاني عبدالله هو منتج فني ساهم في إنتاج العديد من الأفلام، منها فيلم المصلحة، الحفلة، الشبح، ولاد رزق، الكبار، ضهر راجل كما ساهم في إنتاج مجموعة من الأعمال التلفزيونية، منها الإكسلانس، وش تاني، الخروج. العملية ميسي، طريقي وساهم أيضا في مجموعة من الإعلانات، والبرامج، والكليبات".



"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.



وتتناول قصته شخصية يونس (أحمد عز) وهو ما يطلق عليه العارف حيث إنه شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت ويعلم كيف يسرق الأموال منه بطريقة لا يراها رجال الشرطة، ليقوم بسرقة بنك خاص بأحد رجال الأعمال ليدخل معهم في صراع كبير طوال الأحداث.

هاني عبدالله مع فريق فيلم العارف