الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة: أى نشاط عسكرى فى أفغانستان سيكون بالتنسيق مع الحكومة

أفغانستان
أفغانستان

أكد السفير الأمريكي في كابول، روس ويلسون، أن أي نشاط عسكري مقبل في أفغانستان سيكون بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية.

وقال ويلسون، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية الباقية بعد الانسحاب قادرة على حماية نفسها، متابعا: "جئنا إلى أفغانستان وقتلنا أسامة بن لادن"، وفقا لقناة العربية.

وأوضح أن أفغانستان لم تعد ملاذا آمنا للإرهابيين، قائلا: "اتفقنا مع طالبان على عدم السماح بحرية حركة الإرهابيين وعدم السماح بتواجد داعش".

وأشار إلى أن القاعدة ليس لديها موطئ قدم بمناطق سيطرة الجيش الأفغاني.

وتابع ويلسون: "لا نريد حروبا بالوكالة في أفغانستان، نريد من الدول المجاورة لأفغانستان المساهمة باستقرارها".

وشدد على أن المسئولية تقع على عاتق الأفغان بحماية بلادهم.

وفيما يخص روسيا قال ويلسون: "بعيدون عن حرب باردة مع روسيا بشأن أفغانستان".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الانسحاب بنسبة 95% من أفغانستان، حسبما أفادت قناة "العربية". 

جدير بالذكر، أن الجيش الأمريكي كان قد أعلن الأسبوع الماضي الانتهاء من سحب 90% من القوات والمعدات الأمريكية من أفغانستان. 

وقال الرئيس الامريكى جو بايدن إن المهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان ستنتهي في 31 أغسطس المقبل.

ومع رحيل القوات الأجنبية في الموعد المستهدف، تتقدم طالبان لحصار مدن والسيطرة على المزيد من الأراضي في أفغانستان.

وفى وقت سابق من اليوم، دعت فرنسا، جميع مواطنيها في أفغانستان لمغادرة هذا البلد، بسبب مخاوف أمنية، حسبما أعلنت السفارة الفرنسية في كابول، في وقت تواصل حركة طالبان هجوما كبيرا مع استكمال القوات الأجنبية انسحابها.

وقالت السفارة الفرنسية فى كابول، في بيان: "ستخصص الحكومة رحلة خاصة في 17 يوليو صباحًا، تنطلق من كابول، للسماح بعودة جميع أفراد الجالية الفرنسية إلى فرنسا".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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