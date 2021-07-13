مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى انهيار منزل بقرية دمرو فى كفر الشيخ

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر انهيار منزل بقرية دمرو التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل المتوفى للمشرحة بذات المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

والضحايا هم: حاتم ذكي "مصاب"، مسعد محمود "مصاب"، محمد مسعد "متوفي"، وقد جاءت الإصابات بكدمات وسحجات وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي واقعة منفصلة، أسفرت مطاردة أطباء مستشفى كفرالشيخ الجامعي لأحد الأشخاص الذي تسلل خلسة إلى استراحة الأطباء لسرقة متعلقاتهم إلى مصرعه بعد أن اكتشفه الأطباء فقفز على الفور من الطابق الرابع وفارق الحياة إثر تلك القفزة، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.