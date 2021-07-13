وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن حقيقة إعلان نتيجة مواد الثانوية العامة يوم السبت المقبل.

وقال "شوقي"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "تعلن نتيجة كل مواد الثانوية العامة مجتمعة بعد انتهاء الامتحانات، ولا يوجد أي إعلان نتائج يوم السبت المقبل".

وكان قد رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على مناشدات أولياء الأمور غلق جروبات التليجرام بسبب التسريبات.

وقال الوزير، في تصريح له عبر جروب غرفة عمليات الثانوية العامة: هذا ليس من اختصاص التربية والتعليم ولكن اختصاص الاتصالات والأجهزة السيادية وله أبعاد قانونية وأمنية ودولية.

وكان قد أدى 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالي 257 ألفا و145 طالبا وطالبة، في اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية ) بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طلاب مدرسة مصر للغات، للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من طلاب القسم البريطاني بالمدرسة وهم يقومون بتصوير امتحان العربي، والهوية "take home exam" بالهاتف المحمول.

وحرص الدكتور رضا حجازي على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة عمليات الوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأشار إلى أنه تمت المتابعة مع مسئولي من وزارة الصحة للاطمئنان على صحة الحالات المرضية للمراقبين والملاحظين، التي تم الإبلاغ عنها بالأمس داخل غرفة العمليات، وتمثلت في حالتين لمراقب، وملاحظ من محافظة أسوان، وملاحظ من محافظة السويس، ومراقب من جنوب سيناء، وتم الاطمئنان عليهم جميعًا وأنهم بحالة جيدة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 27 حالة غش مقسمة كالتالي:

(أ‌) حالتان لنشر الامتحان على الإنترنت وهما:

الطالبة "ر. م. خ" بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

الطالب "م. ع. ا" بإدارة الخليفة بمحافظة القاهرة نظرًا لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

(ب) كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وهى:

25 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت، وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، محاولة استقبال على التليجرام، سماعة بلوتوث، بمحافظات (بنى سويف، المنيا، الشرقية، البحيرة، المنوفية، السويس، أسيوط، الغربية، الجيزة)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من محافظة البحر الأحمر بلاغا بتكرار السؤال رقم (13، 22) من امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الألمانية)، وأكد الدكتور رضا حجازي أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لصالح الطالب.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية/ رياضة) امتحان الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبا وطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبا وطالبة.