مصر توقع اتفاق تعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى مع سنغافورة

وقعت مصر وسنغافورة افتراضيًا اتفاق تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات والرقمنة في سنغافورة.

وبموجب الاتفاق سيتم نقل الخبرة المتراكمة والتكنولوجيا السنغافورية إلى مصر، من خلال تنفيذ برنامج توأمة لإقامة مركز تميز بمصر والقيام بتدريب الكوادر المصرية المعنية، وذلك حسب بيان وزارة الخارجية.

وألقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري كلمة بهذه المناسبة تضمنت أهمية الاتفاق واتساقه مع البرنامج الوطني المصري للذكاء الاصطناعي.

من جهته، أشاد السفير محمود المغربي، سفير مصر في سنغافورة، فيها بالتوصل لاتفاق التعاون وما يمثله من نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، ويبني على الاستراتيجية المصرية التي يُعتزم تطبيقها بالمدن الذكية الجديدة ويتيح أيضًا شراكات دولية مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ومن بينها سنغافورة، كما أكد على تميز العلاقات الثنائية ووجود فرص مواتية للانطلاق بها إلى آفاق أرحب.

السفير المصري يشارك في ندوة افتراضية بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا

وشارك محمود المغربي، سفير مصر في سنغافورة، يوم 27 مايو الماضي كمتحدث رئيسي في ندوة افتراضية قام بتنظيمها مجموعة السفراء الأفارقة في سنغافورة احتفالاً بيوم إفريقيا تحت عنوان “التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا: نحو المزيد من المشاركات”.

وتناول السفير محمود المغربي، في كلمته، الجهود والتحركات الجماعية المطلوبة لتحقيق التنمية الاقصادية والاجتماعية في مرحلة التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد- 19، ركز خلالها على الاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد التي يجب تبنيها للخروج من تداعيات هذه الأزمة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار أجندة إفريقيا 2063، فضلاً عن توضيح دور المجتمع الدولي التضامني مع دول القارة لتوفير لقاحات كوفيد- 19 في إطار آلية "كوفاكس" بصورة عادلة ومنصفة.

وتطرق محمود المغربي إلى الدور المصري والدعم الذي تم تقديمه للأشقاء الأفارقة إبان رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي (2019- 2020)، وأثناء عضويتها في الترويكا الإفريقية، خاصة ما يرتبط بدعم صندوق الاستجابة لكوفيد- 19 وكذلك المركز الإفريقي للتحكم ومنع الأوبئة، فضلا عن تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس- سي.