إزالة لافتة «المهدى المنتظر» بعد القبض عليه فى الغربية

أزالت أسرة محفظ القرآن الكريم الذى ادعى أنه المهدى المنتظر، اللافتة التى كانت موجودة على المنزل ببندر قطور بمحافظة الغربية، بعد القبض عليه بساعات معدودة.



وأكد مصدر قريب من أسرته، أن جميع أفراد العائلة يعيشون فى حالة نفسية سيئة للغاية منذ لحظة القبض عليه أمس، مشيرًا إلى أن اللافتة قبل تعليقها كان جميع الأهل والأقارب رافضين لها، وتدخل العديد من أقارب الأسرة لكن دون جدوى مما اضطرهم إلى الموافقة على تعليقها.



وأضاف المصدر أن عددًا من محامي المنطقة التى يقطن بها والمناطق المجاورة تطوعوا للدفاع عنه بسبب سمعته الطيبة ودماثة خلقه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من إلقاء القبض على محفظ قرآن يدعى "محمد. م. ح" مقيم بمركز قطور بسبب ترويجه لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامى، وادعائه أنه المهدى المنتظر. عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم اقتياده إلى ديوان مركز قطور، وجارٍ تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

وشهد مركز قطور بمحافظة الغربية قيام محفظ قرآن يدعي "محمد .م. ح" بتعليق لافتة على باب منزله مكتوب عليها "دار المهدي المنتظر لتحفيظ القرآن الكريم".

وادعى محفظ القرآن من خلال ظهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفيس بوك أنه المهدي المنتظر وأننا في زمن المسيح الدجال وأن أعوان المسيح الدجال يطاردونه ويقفون في طريقه لإعاقته.

وأوضح أن سبب تعليقه للافتة أنه يمشي بأمر من الله ويتلقى تعليمات من الله، مضيفًا أن المسيح الدجال ظهر له في منام وتحدث معه ودار بينهما حوار.

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