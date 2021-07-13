الثلاثاء 13 يوليو 2021
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محافظات

لأخذ الرأي الشرعي قبل إعدامه

جنايات نجع حمادى: إحالة أوراق شقيق «خط الصعيد» لفضيلة المفتى

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات قنا إحالة أوراق حمادة عيضة شقيق نشأت عيضة المعروف بـ "خط الصعيد" لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه لقيامه بقتل شخصين وإصابة الثالث في خصومه ثأرية.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك.

 

تعود أحداث القضية ليوم ١١ مارس ٢٠١٤ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا بمصرع علي أحمد الطيب ومحمود محمد عبدالعزيز وإصابة جمعة عيد أحمد إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى على الطريق الزراعي أمام مركز دشنا.

 

وكشفت التحريات عن أن مرتكب الحادث نشأت عيضة وشقيقه حمادة عيضة وابن عمهما هشام صابر عيضة قد تربصوا للمجني عليهم على الطريق الزراعي وأمطروهم بطلقات نارية لوجود خصومة ثأرية مع عائلة المجني عليهم.

 

وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات قنا حيث قضت بإحالة أوراق المتهم حمادة عيضة لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة اليوم الثانى من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.

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