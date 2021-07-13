الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اشتية للمبعوث الأمريكى: إطلاق عملية سياسية جدية فى فلسطين يتطلب إجراءات بناء ثقة

رئيس الوزراء الفلسطينى
رئيس الوزراء الفلسطينى والمبعوث الأمريكى

بحث رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد اشتية، مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو، اليوم، بمكتبه في رام الله، إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وملء الفراغ السياسي من خلال مسار سياسي جدي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى: "إن إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة، ونريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بما فيها إجراء الانتخابات في القدس"، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

اشتية: على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالاتفاقيات بما فيها إجراء الانتخابات في القدس

وأوضح اشتية، خلال اللقاء، أن إجراء الانتخابات أمر ملح وحيوي للحفاظ على المشروع الوطني والمؤسسة الفلسطينية، مستدركا: "بانتظار موافقة إسرائيلية لتمكيننا من إجرائها بالقدس لإعلان موعد جديد لإجرائها".

المجتمع الفلسطيني متعدد وديمقراطي ونعمل على علاج الأخطاء

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطينى أن المجتمع الفلسطيني يتميز بأنه مجتمع متعدد وديمقراطي، متابعا: "سنحافظ على هذه المميزات ونعمل على علاج الأخطاء وأخذ الأمور إلى منحى أفضل".

كما دعا رئيس الوزراء إلى الإسراع بفتح القنصلية الأمريكية في القدس واستعادة العلاقات الثنائية، وكذلك إعادة النظر في القوانين التي اتخذها الكونجرس الأمريكي بخصوص القضية الفلسطينية.

وأطلع اشتية المبعوث الأمريكي على التحديات المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الوطنية، بسبب الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى، وكذلك التراجع الحاد في المساعدات الخارجية خلال العام الحالي.

كما بحث رئيس الوزراء الفلسطينى مع المبعوث الأمريكى إعادة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، لافتا إلى تشكيل الفريق الوطني لإعادة الإعمار، والذي أنجز تقريرا حول تقدير الأضرار، وهو جاهز لبدء العمل على الإعمار بالتعاون مع الشركاء.

من جانبه، أكد عمرو حرص الإدارة الأمريكية على تحقيق حياة أفضل للشعب الفلسطيني وتعزيز العمل المشترك مع السلطة الفلسطينية.

رئيس الوزراء الفلسطيني المبعوث الأمريكي إعادة اعمار قطاع غزة العلاقات الفلسطينية الأمريكية رام الله

رئيس التحرير

وائل لطفي

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