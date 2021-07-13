الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يعزى نظيره العراقى فى ضحايا حريق مستشفى الحسين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس برهم صالح، رئيس جمهورية العراق. 
 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أعرب عن خالص تعازى مصر، حكومةً وشعبًا، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع نتيجة الحريق بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار في العراق، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.


من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن خالص تقديره للرئيس على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيرًا إلى ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمى والشعبى، وما تتميز به من قوة ومتانة.

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