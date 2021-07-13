«أزمة جديدة فى الزمالك».. كارتيرون يدخل فى صدام مع فاروق جعفر

وقع صدام بين الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع إدارة الكرة بالنادي وبالتحديد فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة وحسين السيد عضو اللجنة المؤقتة.

جاءت الأزمة بسبب الطلبات التي حددها كارتيرون بخصوص صفقات الموسم الجديد من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض في بعض المراكز.

ومن بين هذه الأزمات محاولة فاروق جعفر فرض أسماء بعينها على كارتيرون حول التعاقدات الجديدة مثل عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش، إذ عقد جعفر جلسة مع اللاعب ووكلائه سيد مرعي وميدو حزين وأتم معهم الاتفاق حول انضمامه إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم الجديد.