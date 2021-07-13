الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يوجه باختبار البنية الرقمية والمعلوماتية للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

السيسي
السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وعبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أ. ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ. ح بكر عبدالوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أكرم الجوهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور داخلية، وكذلك المجمعات السكنية الرئيسية والحي الحكومي.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، من خلال وسائل النقل الجماعي الحديثة، إلى جانب عرض منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية ذاتها، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات.

كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص أعمال قطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها البنية التحتية للاتصالات والخدمات المعلوماتية والميكنة الشاملة والتحول الرقمي للوزارات وبرامج تدريب الموظفين على نظم المعلومات الجديدة وتنمية المهارات، فضلًا عن استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لعملية نقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. 

ووجه الرئيس بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولًا للانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال، بما يجعل من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري بالدولة، بما في ذلك تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، وتقييمهم وفق منهج علمي لانتقاء أفضل العناصر، فضلًا عن استكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها واختبارها قبل الانتقال الفعلي، إيذانا ببدء عصر جديد من الاعتماد على جهاز إداري حديث وكفء وفعال، في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

تفاصيل إطلاق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري 2021 «بمبلغ 100 مليار جنيه»

مصدر أمنى: المتهم بدهس ضابط مرور بورسعيد لا يملك رخصة قيادة

إجازة العيد الكبير 2021 للبنوك وموعد استئناف العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 730 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا