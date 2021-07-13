الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

محافظ أسوان: البدء الفوري في مشروع إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي لمحطة 11

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أجتماعا مع قيادات وممثلي أهالى منطقة الكرور، حيث أعلن المحافظ عن التنسيق مع اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للبدء الفوري في مشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسى لمحطة 11 بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه والذى سيتم تغييره بمسار بديل بطول 3700 متر وبقطر 600 مللى والذى حدث به عدد من الكسور المتتالية مما يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن المناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات، بالإضافة إلى تأثير الطفح وتراكمات المياه على المنازل والمبانى المجاورة للخط.

وجاء ذلك لوضع الحلول الجذرية ومواجهة المشاكل التي تؤرق حياة المواطنين اليومية.

ووجه المحافظ إلى تشكيل لجنة علمية من كلية الهندسة بجامعة أسوان لمراجعة مشكلة الصرف الصحى بالكامل متضمناً موقف رافع الفاروق لتخفيف ضغط الصرف الصحى على محطة الكرور، بجانب تشكيل لجنة شعبية أخرى تضم قيادات ورؤساء جمعيات المنطقة لتحديد الأضرار التى ستقع على بعض المنازل المتوقع تأثرها من مشروع الإحلال والتجديد عقب تحديد المسار للخط الجديد.

وقد أشاد أشرف عطية، بروح المسئولية المجتعية وخاصة أن الاجتماع شهد توافق على حتمية تنفيذ الحل الجذرى لمشكلة خط الطرد الرئيسى فى أسرع وقت ممكن للقضاء على معاناة المواطنين من تكرار إنقطاعات مياه الشرب، بجانب حماية المنازل من تسرب مياه الصرف لها مما يؤثر على سلامتها والممتلكات الخاصة من أثاثات ومفروشات.

ووجه المحافظ شكره لوزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على توفير الإعتمادات المالية والتدخل السريع من خلال البدء في تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد والذى يأتي ضمن دعم القيادة السياسية والحكومة، وقد شهد الاجتماع إستعراض العديد من المشاكل والمطالب الجماهيرية وخاصة تطوير وإحلال محطة أراشكول لمياه الشرب والشبكات، بجانب إدخال خدمة الغاز الطبيعى، وأيضاً رصف المدخل الرئيسى، علاوة على الإسراع بإنشاء المعهد الأزهرى، ودعم نادى الهلال، فضلاً عن خلق ظهير صحراوى للأمتداد العمرانى .

أسوان المواطنين الصرف الصحي مياه الشرب محافظ أسوان

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